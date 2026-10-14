En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

هشدار زرد هواشناسی برای ۲۵ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مخاطرات وضع هوا، از صدور هشدار زرد هواشناسی برای ۲۵ استان خبر داد و گفت: رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گردوخاک تا روز شنبه پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۰۱
| |
537 بازدید
هواشناسی

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور گفت: امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، روز پنجشنبه (۲۳ مهر) و جمعه (۲۴ مهر) در شمال آذربایجان غربی و روز شنبه (۲۵ مهر) در برخی نقاط شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و در نقاط مستعد نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

وی افزود: این شرایط جوی در پنج روز آینده، در ساعات بعدازظهر و شب، در برخی نقاط استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، جنوب یزد و جنوب سیستان و بلوچستان نیز پیش‌بینی می‌شود. در شرق کشور نیز وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک، پدیده غالب جوی در پنج روز آینده خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی پایتخت بیان کرد: آسمان تهران امروز (۲۲ مهر) کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات غبار رقیق، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداقل دمای تهران ۱۷ و حداکثر دما ۲۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در نقاط مختلف کشور ادامه داد: براساس این هشدار، امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) در استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، غرب و جنوب اصفهان، نیمه شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و مناطق مرکزی، غربی و جنوب غربی کرمان و همچنین ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط نیز احتمال گردوخاک وجود دارد.

ضیائیان تصریح کرد: روز پنجشنبه (۲۳ مهر) نیز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، شمال زنجان، نیمه شمالی فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب و جنوب اصفهان و جنوب غرب کرمان، وقوع این شرایط جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره ادامه فعالیت سامانه بارشی در روز‌های پایانی هفته گفت: روز جمعه (۲۴ مهر)، در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، شرق، غرب و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان، شمال فارس و ارتفاعات، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: روز شنبه (۲۵ مهر) نیز استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، قزوین، شمال ایلام، مرکز و جنوب اردبیل، همدان، غرب و جنوب اصفهان، شمال فارس، شرق و شمال هرمزگان، جنوب غرب کرمان و سیستان و بلوچستان، همچنین ارتفاعات استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و مازندران تحت تأثیر این مخاطره جوی قرار خواهند گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی هشدار زرد سامانه بارشی
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
هتل آزادی
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رگبار و رعدوبرق در چند استان
افزایش غبار و وزش باد در تهران
سامانه بارشی جدید وارد کشور می‌شود + جزئیات
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۰ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۰ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۶۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۴۸ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۴ نظر)
حضور بدون حجاب همسر علی دایی؛ تالار پلمب شد  (۴۴ نظر)
آقای رئیس اماکن، "پیاده‌" هم زیاده؟!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۰ نظر)
آقای ظریف، چین با اعتمادبه‌نفس مائو پیشرفت نکرد؛ تاریخ را کمی دقیق‌تر بخوانیم!‏  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005rrh
tabnak.ir/005rrh