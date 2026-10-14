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راز قتل دختر فروشنده در دولت‌آباد تهران

مرد جوانی که دختر موردعلاقه‌اش را به قتل رسانده بود، توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۹۹
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دستگیری

به گزارش تابناک؛ با دریافت گزارشی مبنی بر قتل هولناک دختر جوانی در محله دولت‌آباد تهران، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. به دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل جنایت شدند و با جسد دختر جوانی روبه‌رو شدند که بر اثر اصابت سه تا چهار ضربه چاقو به قتل رسیده بود.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مقتول از کارکنان فروشگاه‌ه زنجیره‌ای هفت در محله دولت‌آباد بوده و جنایت در محدوده محل کار او، جلوی دوربین‌های مداربسته یک بانک رخ داده است.

به این ترتیب، کارآگاهان بازبینی دوربین‌های مداربسته را در دستور کار قرار دادند و در جریان بررسی تصاویر دریافتند که مرد جوانی، مقتول را از محل کارش به بیرون کشانده و پس از مشاجره با او، با ضربات چاقو به زندگی دختر جوان پایان داده و از محل متواری شده است.

در ادامه تحقیقات مشخص شد خواهر متهم با مقتول در همان فروشگاه زنجیره‌ای همکار بوده است. به همین دلیل، خواهر مرد جوان مورد تحقیق قرار گرفت و در اظهارات خود به کارآگاهان گفت که برادرش خواستگار مقتول بوده و چندین بار برای خواستگاری به خانه این دختر جوان رفته، اما هر بار با جواب منفی روبه‌رو شده است.

با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده، این احتمال مطرح شد که متهم با انگیزه رد شدن درخواست ازدواجش و با قصد قبلی به محل کار مقتول رفته و او را به قتل رسانده باشد؛ موضوعی که بررسی ابعاد مختلف آن در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت.

ردزنی متهم در چابهار

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، سرنخ‌هایی از فرار متهم به دست آوردند و متوجه شدند که او پس از ارتکاب جنایت، شبانه تهران را ترک کرده و راهی چابهار شده است.

در ادامه، مخفیگاه مرد جوان شناسایی شد و کارآگاهان با هماهنگی بازپرس شعبه هشتم دادسرای شهرری، پس از انجام تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، در عملیاتی ضربتی متهم را دستگیر کردند.

متهم پس از دستگیری در جریان تحقیقات اولیه به قتل دختر جوان اعتراف کرد و برای روشن شدن جزئیات این جنایت تحت بازجویی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، با دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای شهرری، متهم برای ادامه تحقیقات و روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

تحقیقات در رابطه با این پرونده و بررسی انگیزه دقیق متهم از ارتکاب جنایت همچنان ادامه دارد.

منبع: رکنا

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قتل دختر فروشنده دولت آباد
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