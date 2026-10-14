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پدر و پسر قربانی آتش تریلی

آتش‌سوزی مرگبار یک دستگاه تریلی در محدوده دوگل سوادکوه، به جان‌باختن پدر و پسری انجامید که در حادثه‌ای تلخ، گرفتار شعله‌های آتش شدند.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۹۱
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پدر و پسر قربانی آتش تریلی

به گزارش تابناک؛ حادثه آتش‌سوزی یک دستگاه تریلی در محدوده دوگل سوادکوه، بنا بر گزارش‌های اولیه، به جان‌باختن یک پدر و پسر منجر شد.

این حادثه در محدوده دوگل سوادکوه رخ داد. بر اساس اطلاعات اولیه، تریلی در پی بروز نقص در سیستم ترمز از کنترل خارج شد و پس از آن آتش گرفت.

در این حادثه، یک پدر و پسر جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر درباره چگونگی وقوع حادثه و وضعیت راننده تاکنون در اطلاعات منتشرشده مشخص نشده است.

محور‌های کوهستانی و دارای شیب تند، به‌ویژه برای خودرو‌های سنگین، نیازمند بررسی مستمر سیستم ترمز و رعایت اصول ایمنی هستند؛ موضوعی که اهمیت توجه به سلامت فنی خودرو‌ها را در مسیر‌های پرتردد دوچندان می‌کند.

منبع: جام جم آنلاین

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آتش سوزی تریلی پدر پسر
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