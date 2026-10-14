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گاف ترامپ درباره منطقه‌ای که وجود خارجی ندارد

دونالد ترامپ با مطرح کردن سخنانی باز هم خواهان تغییر نام یک منطقه در جهان شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۸۹
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ترامپ

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی سخنان خود در یک تجمع انتخاباتی در اوهایو مدعی شد که سومالی لند یک کشور کاملا متفاوت از سومالی است و نام آن باید فورا تغییر کند.

این در حالی است که هیچ کشوری تاکنون جدایی طلبان سومالی لند را به رسمیت نشناخته و این منطقه اساسا یک کشور نیست.

جدایی طلبان سومالی لند که از سوی هیچ دولتی به رسمیت شناخته نشده اند به شدت به دنبال تقویت روابط با رژیم صهیونیستی هستند.

ترامپ درباره مهاجران سومالیایی در آمریکا به ویژه در مینه سوتا صحبت کرد و گفت: آنها مالیات شما را افزایش می‌دهند تا دزدان خارجی بتوانند بودجه ایالت را غارت کنند و در جایی که من آن را سرزمین سومالی می‌نامم پرسه بزنند نه در سومالی لند زیرا در واقع کشوری کاملا متفاوت است.

پیشتر نیز رئیس جمهور آمریکا خواهان تغییر نام بسیاری از مکان های جغرافیایی، تنگه ها، دریاچه ها، اقیانوس ها و ... شده و اسامی برخی از آنها را به ترامپ تغییر داده بود!
منبع: المیادین 

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ترامپ سومالی سومالی لند تغییر نام
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