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اعلام آمار زنان مطلقه و مجرد در کشور

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان گفت: آمار نشان می‌دهد که مردان پس از طلاق از شانس بیشتری برای ازدواج مجدد برخوردارند، در حالی که زنان مطلقه با محدودیت‌ها و دشواری‌های بیشتری در این زمینه مواجه هستند.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۸۸
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زنان مطلقه

به گزارش تابناک؛ بهمن عبدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با حضور در برنامه «فردای ایران» اظهار کرد: زنان مطلقه و زنان سرپرست خانوار ـ به‌ویژه در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال ـ ممکن است در معرض آسیب‌های جدی قرار بگیرند.

وی افزود: متأسفانه برخی از این زنان پس از طلاق از حمایت‌های لازم در زمینه اشتغال، مسکن، تأمین معیشت و سایر مسائل برخوردار نیستند و با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.

عدم تمایل ۴۰ درصد مطلقه‌ها به ازدواج مجدد

این مسئول با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از زنان سرپرست خانوار بیان کرد: در چند محور وارد شده‌ایم که از مهم‌ترین آنها آموزش، توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های اشتغال این زنان است. در این زمینه، آموزش مهارت‌های شغلی و اعطای مدارک فنی و حرفه‌ای دنبال می‌شود تا زنان بتوانند از منابع تسهیلات و وام استفاده کنند و با ارائه گواهی‌های مهارتی، زمینه اشتغال خود را در بخش‌های مختلف فراهم کنند.

وی همچنین بر اهمیت توانمندسازی زنان برای ازدواج مجدد تأکید کرد و ادامه داد: در پژوهشی که اخیرا انجام داده‌ایم، فکر می‌کنم بیش از ۴۰ درصد زنانی که طلاق گرفته‌اند، اعلام کرده‌اند که تمایلی به ازدواج مجدد ندارند. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده وجود نوعی هراس از ازدواج مجدد در میان این زنان باشد. البته در حال حاضر رقم دقیق این آمار را به خاطر ندارم.

آمار زنان مطلقه بیشتر از مردان

عبدی در ادامه با اشاره به آمار زنان و مردان مجرد به دلیل طلاق در کشور گفت: یک میلیون و ۶۴۷ هزار زن به دلیل طلاق مجرد هستند و تعداد زنان در این گروه از مردان بیشتر است.

به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد که مردان پس از طلاق از شانس بیشتری برای ازدواج مجدد برخوردارند، در حالی که زنان مطلقه با محدودیت‌ها و دشواری‌های بیشتری در این زمینه مواجه هستند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی، اجتماعی و روانی زنان پس از طلاق و تقویت برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی آنان تأکید کرد.

منبع: همشهری آنلاین

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برچسب ها
زنان مطلقه تامین معیشت طلاق ازدواج مجدد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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France
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
11
پاسخ
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