زن سالخورده اردبیلی که به دلیل ضمانت کردن چک همسرش به زندان افتاده بود، سرانجام با کمک انجمن حمایت از زندانیان و نیکوکاران آزاد شد.

به گزارش تابناک؛ حدود ۳ ماه قبل فردی با مراجعه به دادسرا با ثبت شکایتی اظهار کرد که چکی به مبلغ حدود یک صد میلیون تومان در ازای فروش کالا از مردی سالخورده دریافت کرده است، اما با گذشت تاریخ وصول چک به دلیل نبودن پول در حساب، چک را برگشت زده است و صاحب چک نیز مدعی است توانایی پرداخت مبلغ چک را ندارد.

پس از این شکایت با توجه به اینکه همسر ۷۰ ساله صاحب چک به عنوان ضامن پشت چک را امضا کرده بود دستور جلب وی صادر شد و زن سالخورده به زندان افتاد.

شهباز نوبخت مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز استان اردبیل درباره این پرونده گفت: «با گذشت حدود ۳ ماه از این ماجرا با توجه به اینکه این زن سالخورده که هیچ گونه سابقه کیفری نداشت فقط به دلیل ضمانت کردن چک شوهرش و بی‌گناه به زندان افتاده بود تلاش‌ها برای نجات وی آغاز شد و با همکاری یک مؤسسه خیریه و نیکوکاری، انجمن حمایت از زندانیان اردبیل و مجموعه روابط عمومی معاونت حل اختلاف بار سنگین بدهکاری از دوش این مادر برداشته شد و سرانجام وی آزاد و به خانه برگشت.»

وی افزود: «ما شاهد هستیم که گاه برخی طلبکاران که مبالغ طلبشان به چند میلیارد هم می‌رسد بنا به دلایل اخلاقی و انسانی و رعایت شرایط فرد بدهکار از اقدام قانونی برای وصول طلبشان خودداری می‌کنند و حاضر به جلب و زندان رفتن فرد بدهکار نیستند، اما برخی دیگر نیز مانند همین پرونده فرد طلبکار به خاطر چند ده میلیون باعث به زندان افتادن یک سالخورده شد و خانواده‌ای را دچار نگرانی و التهاب کرد. البته هدف ما در این انجمن حمایت و کمک به برخی از زندانیان بدهکار مالی است که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون خود به زندان افتاده‌اند و سابقه کیفری و جرم ندارند. در این انجمن تلاش می‌کنیم با کمک نیکوکاران این زندانیان را که شرایط خاصی دارند از زندان نجات دهیم و به خانواده برگردانیم.»

منبع: روزنامه همشهری