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ماجرای موتوردزدی‌های مشهد به آبادان کشید!

ماموران کلانتری طبرسی شمالی مشهد دختر وپسرجوانی را به اتهام سرقت موتورسیکلت دستگیرکردند که مشخص شد پسرجوان نه تنها دوهفته قبل به اتهام سرقت دودستگاه موتورسیکلت درمشهد دستگیر و با قرار وثیقه ازدادسرا آزاد شده است بلکه ازسوی پلیس آگاهی آبادان نیز به اتهام سرقت یک دستگاه پژو۲۰۶ تحت تعقیب قراردارد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۸۴
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سارق

به گزارش تابناک؛ حدود ۲هفته قبل نیروهای دایره تجسس کلانتری طبرسی شمالی مشهد ، سارقی را که به زبان عربی تسلط کامل داشت به اتهام سرقت موتورسیکلت دستگیر کردند. این پسرجوان دربازجویی ها سرقت یک دستگاه موتورسیکلت دیگررا هم پذیرفت و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

درهمین حال وی تا زمان رسیدگی به پرونده سرقت و با سپردن وثیقه به دادسرا آزاد شد اما او دوباره به سرقت هایش ادامه داد به طوری که ماموران دایره تجسس این بار،متهم مذکور را درحالی به دام انداختند که به همراه یک دخترجوان دودستگاه موتورسیکلت را سرقت کرده بودند.

با توجه به اهمیت موضوع و با صدوردستوری ویژه ازسوی سرگرد احمدآبکه (رئیس کلانتری طبرسی شمالی)دختر و پسرجوان مورد بازجویی های فنی قرارگرفتند و ازآنان یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد. هنوز بررسی های تخصصی افسران دایره تجسس به سرپرستی ستوان حجت پشتیبان(افسرپرونده)ادامه داشت که مشخص شد پسرجوان به اتهام سرقت یک دستگاه پژو۲۰۶ از سوی پلیس آبادان تحت تعقیب است. طولی نکشید که کارآگاهان آبادان با نیروهای تجسس کلانتری طبرسی شمالی تماس گرفتند و خواستار بررسی موضوع شدند.

تحقیقات پلیس مشهد برای کشف موتورسیکلت سرقتی دیگردرحالی با دستگیری یک مال خرتبعه افغانستان آغاز شد که ماجرای سرقت دودستگاه موتورسیکلت دیگردرآبادان هم لو رفته است.

منبع: رکنا

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سرقت موتورسیکلت سارق
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