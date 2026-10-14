۳ کشتی‌گیر فرنگی ایران در رقابت‌های امیدهای جهان در ۵ وزن نخست، موفق به کسب مدال‌های طلا و برنز شدند.

به گزارش تابناک؛ در فینال و رده‌بندی ۵ وزن اول مسابقات کشتی فرنگی «امیدهای جهان» در لاس‌وگاس، ابوالفضل مهمدی، محمد کمالی و محمدهادی صیدی هر کدام یک مدال برنز کسب کردند.

بنا بر این گزارش؛ فردا بامداد نیز در ادامه رقابت‌های ۵ وزن دوم، دو نماینده ایران برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمد کمالی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر بوستامانته از شیلی را شکست داد. وی در مصاف با مانف از بلغارستان ۹ بر صفر پیروز و راهی یک چهارم شد.

کمالی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر از سد آرسلان‌بک سلیموف از لهستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. کمالی با شکست ۱۳ بر ۲ مقابل زاکریف از روسیه راهی رده‌بندی شد.

وی در این دیدار مقابل یوریک هوویان از ارمنستان با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

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در وزن ۸۲ کیلوگرم ابوالفضل مهمدی در دور نخست استراحت دارد، در مرحله دوم میکلادزه از گرجستان را ۴ بر یک مغلوب کرد. مهمدی در ادامه میهائل لوکاچ از کرواسی را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید.

وی در این مرحله مقابل آراپخانوف از روسیه ۵ بر صفر پیروز و فینالیست شد. مهمدی با برتری ۲ بر یک مقابل نماینده ارمنستان اولین طلای ایران را کسب کرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی در دور نخست به مصاف زامبرانو از اکوادور رفت که ۸ بر صفر پیروز شد. وی دور دوم چاتساتوروف از یونان را ۶ بر یک شکست داد.

صیدی وویچک ایوانوفسکی از لهستان را با نتیجه ۵ بر ۳ شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایهور یاکوشنکو از اوکراین قرار گرفت که در یک مبارزه ضعیف ۴ بر یک باخت و به رده‌بندی رفت. وی در سرشاخ با امان عالی حریفی از قزاقستان ۸ بر صفر پیروز شد و برنز گرفت.

منبع: فارس