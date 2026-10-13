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ابوالفضل مهمدی فینالیست شد

مرحله نیمه‌نهایی مسابقات کشتی فرنگی امید‌های جهان در پنج وزن نخست به پایان رسید که در این میان، کشتی‌گیر ایرانی در وزن ۸۲ کیلوگرم با صعود به فینال، مسیر رسیدن به مدال را هموار کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۱۷
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مسابقات کشتی

به گزارش تابناک؛ در اولین روز رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در لاس‌وگاس آمریکا، مرحله نیمه‌نهایی وزن‌های ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم برگزار شد که در این میان، ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم با عملکردی قدرتمند به فینال راه یافت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمد عشیری در دور اول با نتیجه ۸ بر ۶ مغلوب اسکریپچاک از لهستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از آذربایجان، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمد کمالی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر بوستامانته از شیلی را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر مقابل مانف از بلغارستان به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر از سد آرسلان‌بک سلیموف از لهستان گذشت و به نیمه نهایی رسید.

کمالی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب زاکریف از روسیه شد و به دیدار رده بندی راه یافت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، احمدرضا محسن نژاد در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب کوچکوروف از ازبکستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از آذربایجان، محسن نژاد حذف شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۱ میکلادزه از گرجستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله میهائل لوکاچ از کرواسی را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید.

نماینده ایران در این مرحله در مقابل آراپخانوف از روسیه با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و نخستین فینالیست تیم ملی کشتی فرنگی لقب گرفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر زامبرانو از اکوادور را شکست داد. وی در دور دوم چاتساتوروف از یونان را با نتیجه ۶ بر ۱ از پیش روی برداشت و به یک چهارم نهایی رسید. صیدی در این مرحله وویچک ایوانوفسکی از لهستان را با نتیجه ۵ بر ۳ شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد.

ملی پوش وزن ۹۷ کیلوگرم در این مرحله مقابل ایهور یاکوشنکو از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد.

منبع: ایرنا

 

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ابوالفضل مهمدی فینالیست ایران کشتی فدراسیون کشتی کشتی فرنگی قهرمانی جهان لاس وگاس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
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