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فاجعه‌ خونباری که دهلران را تکان داد

پدر ۵۷ ساله خانواده با استفاده از سلاح گرم، همسر و سه فرزند خود را به قتل رسانده و سپس به زندگی خود پایان داده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۷۶
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دهلران

به گزارش تابناک؛ فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از وقوع یک مورد قتل خانوادگی و مرگ پنج نفر خبر داد و گفت: بررسی ابعاد و علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.

سید مختار باور اظهار کرد: در پی مراجعه فردی به کلانتری و اعلام مفقودی خواهرش طی مدت ۴۸ ساعت گذشته، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی به محل مراجعه و در بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد مردی ۵۷ ساله با استفاده از سلاح گرم، همسر و سه فرزند خود را به قتل رسانده و سپس خودکشی کرده است.
 
فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: بررسی‌های قضائی و انتظامی برای مشخص شدن علت دقیق وقوع این حادثه ادامه دارد ‌

وی در پایان با اشاره به اینکه با حضور به‌موقع مأموران، آرامش در محل برقرار شده است،خاطرنشان کرد:اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
منبع: مهر

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