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آتش و انفجار در قلب عربستان؛ تخلیه فوری آرامکو

منابع آگاه از تخلیه اجباری ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) در ظهران و وقوع انفجارهای زنجیره‌ای در شهرهای ریاض، ظهران و دمام در پی حملات موشکی نیروهای مسلح یمن خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۷۴
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آرامکو

به گزارش تابناک؛ به دنبال حملات موشکی سنگین یمن به اهدافی در خاک عربستان، مقامات سعودی دستور تخلیه فوری ساختمان مرکزی شرکت آرامکو در ظهران را صادر کردند.

بر اساس این گزارش، مدیریت این شرکت به تمامی کارکنان اعلام کرده است که روز چهارشنبه امور خود را به صورت دورکاری از منزل پیگیری کنند.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای با اعلام مسئولیت این حملات، تأکید کرد که این عملیات در پاسخ به ادامه تجاوزات ائتلاف سعودی به یمن انجام شده است.

وی هشدار داد که اماکن حیاتی و اقتصادی مرتبط با آرامکو در صورت تداوم حملات، «اهداف مشروع» نیروهای یمنی خواهند بود و از کارکنان و شهروندان سعودی خواست از این مراکز فاصله بگیرند.

منابع عربی همچنین از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال ریاض و فعال شدن سامانه‌های دفاع هوایی این شهر و شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه نفت ریاض خبر داده‌اند.

سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی در استان‌های وادی‌الدواسر و السلیل در منطقه ریاض هشدار صادر کرد.

گفتنی است که یک پایگاه موشکی عربستان در السلیل واقع شده و در سال‌های گذشته نیز این پایگاه چندین بار هدف حملات موشکی ارتش یمن قرار گرفته بود.

بر اساس این گزارش‌ها، علاوه بر ظهران، انفجارهایی در شمال ریاض و نزدیکی تأسیسات نفتی این شهر نیز شنیده شده است.

مقامات سعودی تاکنون از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نکرده‌اند.

همچنین وزارت انرژی عربستان هدف قرار گرفتن دفتر متعلق به شرکت آرامکو در شهر ظهران را تایید کرد.
منبع: ایسنا

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آرامکو انفجار عربستان حملات موشکی حمله یمن به عربستان دستور تخلیه ظهران
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