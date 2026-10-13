کره شمالی موشک دوربردش را به رخ ترامپ کشید! + عکس

بعد از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد ممکن است با رئیس کره شمالی دیدار کند او موشکی را به نمایش گذاشت که قابلیت رسیدن به خاک آمریکا را دارد.

به گزارش تابناک، رسانه دولتی کره شمالی روز سه‌شنبه گزارش داد که کیم جونگ اون رئیس این کشور، از موزه‌ای در حوزه صنایع دفاعی بازدید کرده است که در آن یک موشک بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا به نمایش گذاشته شده است.

این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت ممکن است در جریان سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به آسیا با کیم دیدار کند.

انتظار می‌رود ترامپ در اواسط نوامبر در نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در چین شرکت کند.

خبرگزاری رسمی کره شمالی، کی‌سی‌ان‌ای، اعلام کرد کیم روز یکشنبه به همراه همسرش، ری سول جو، و دخترش که با نام جو آئه شناخته می‌شود، در مراسم افتتاح «موزه انقلاب دفاعی» حضور یافت.

تصاویر منتشرشده از سوی این خبرگزاری نشان می‌دهد که در این موزه، طیف گسترده‌ای از تسلیحات ساخته‌شده در دوران رهبری کیم، از پهپادها تا موشک بالستیک قاره‌پیمای «هواسونگ-۲۰»، به نمایش گذاشته شده‌اند.

شین جونگ‌وو، دبیرکل مجمع دفاع و امنیت کره، گفت نمایشگاهی که در مقابل پرتابگر موشک هواسونگ-۲۰ قرار داشت، ظاهراً طرحی با چند کلاهک جنگی را نشان می‌داد.

همچنین نقشه‌ای از جهان به نمایش گذاشته شده بود که برد موشک را فراتر از خاک اصلی آمریکا و تا مناطقی از خاورمیانه، استرالیا و آمریکای جنوبی نشان می‌داد.

در رویدادی جداگانه، کره شمالی اعلام کرد روز دوشنبه یک موشک بالستیک تاکتیکی را آزمایش کرده است تا ارتقای فنی موفقیت‌آمیز یکی از اجزای مهم اما نامشخص آن را تأیید کند.

خبرگزاری کی‌سی‌ان‌ای بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد این ارتقا گامی مهم در بهبود عملکرد همه سامانه‌های تسلیحاتی تهاجمی کره شمالی به شمار می‌رود.

ارتش کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرده بود که کره شمالی چند موشک بالستیک را به سمت آب‌های ساحل شرقی خود شلیک کرده است. این چهارمین آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ در یک ماه گذشته بود؛ آزمایشی که پس از آزمایش اخیر یک موشک هایپرسونیک از سوی سئول انجام شد.

منبع: فارس