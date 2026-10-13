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 ساختمان مرکزی آرامکو مورد اصابت قرار گرفت

رویترز خبر داد که ساختمان مرکزی شرکت آرامکو در شهر ظهران مورد اصابت قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۶۳
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عربستان

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز، به نقل از یک منبع آگاه، گزارش داد که ساختمان مرکزی شرکت نفتی سعودی آرامکو در شهر ظهران، امشب مورد اصابت قرار گرفته است.

این منبع افزود که هنوز مشخص نیست آیا ساختمان مستقیماً مورد اصابت قرار گرفته است یا اینکه خسارت ناشی از برخورد ترکش ها بوده است.

به کارمندان شرکت آرامکو دستور داده شده بود که روز چهارشنبه از خانه کار کنند.

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