آمریکا با ۷ ناوگان به قاچاقچی سوخت تبدیل شده است

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ناوهای آمریکایی جرات نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند، گفت: ناوهای آمریکایی به دلیل آسیب‌پذیری از این تنگه فاصله گرفته اند.

به گزارش تابناک، دریادار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه سه شنبه شب در گفت و گویی اظهار کرد: امروز با عنایت خدا و رزمندگان نیروی دریایی سپاه مقابل دشمنان خبیث ایستاده‌ایم. ارتش امریکا تبدیل به قاچاقچی سوخت شده و ناوگان آنان بی خاصیت شده است چون آسیب پذیر هستند و جرات ندارد به ایران نزدیک شوند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه ما نقاط ضعف تاکتیکی‌ مان را تبدیل به نقاط قوت کرده‌ایم افزود: اگر آمریکایی‌ها می‌خواهند ببینند تنگه هرمز باز است یا بسته وارد میدان شوند تا ببینند چه کسی آن را کنترل می‌کند.

ناو ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا جرات نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارد



دریادار عظمایی گفت: امروز آمریکا با ۷ ناوگان خود به قاچاقچی سوخت تبدیل شده است، ناو ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا بی‌خاصیت شده و ۷۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته زیرا جرات ندارد به تنگه نزدیک شود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: منتظریم ناوهای آمریکایی به ورودی تنگه هرمز نزدیک شوند تا غرق‌شان کنیم؛ لحظه‌ به‌ لحظه روزشماری می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد.

وی گفت: ما فقط یکی دو نمونه از تنبیه کشتی‌های متجاوز را نشان دادیم، آمریکایی‌ها و همکارانشان در منطقه یک سکوت رسانه‌ای ایجاد کرده‌اند که مردم دنیا نفهمند کشتی‌های متخلف تنبیه می‌شود؛ برای همین ما ۲ نمونه از تنبیه کشتی‌های متخلف را منتشر کردیم.

تنگه هرمز و خلیج فارس در اختیار نیروی دریایی سپاه است

دریادار عظمایی ادامه داد: تنگه هرمز و خلیج فارس در اختیار نیروی دریایی سپاه است و دریای عمان را هم برادران ما در ارتش جمهوری اسلامی کنترل می‌کنند یعنی محاصره خارج از دریای عمان است و در دریای عربی است.

وی تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز را کنترل هوشند می‌کند یعنی به تعداد شناورهای که باید به مقصد و مبدا ایران برابر سلسه مراتب مجوز صادر می‌کنیم از آبراه ایرانی تردد می‌کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: مردم عزیز ما که در میدان هستند بدانند رزمندگان نیروی دریایی سپاه نیز در میدان هستند و با متخلفان برخورد می‌کنند و تعارفی هم ندارند.

دریادار عظمایی گفت: ما می‌توانیم با همسایگانمان امنیت اقتصادی سیاسی و نظامی را برقرار کنیم نیازی به امریکایی ها نداریم آن‌ها دنبال این هستند که ثروت مردم منطقه را ویران کنند.

وی گفت: امروز ارتش امریکا خار شده و به بدبختی و بیچارگی رسیده است.

دریادار عظمایی افزود: ما امروز وضعمان از اوایل جنگ تحمیلی سوم بهتر است امروز رزمندگان ما آماده تر از دیروز هستند