En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

آمریکا با ۷ ناوگان به قاچاقچی سوخت تبدیل شده است

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ناوهای آمریکایی جرات نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند، گفت: ناوهای آمریکایی به دلیل آسیب‌پذیری از این تنگه فاصله گرفته اند.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۴۸
| |
232 بازدید
سردار عظمایی

به گزارش تابناک، دریادار علی عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه سه شنبه شب در گفت و گویی اظهار کرد: امروز با عنایت خدا و رزمندگان نیروی دریایی سپاه مقابل دشمنان خبیث ایستاده‌ایم. ارتش امریکا تبدیل به قاچاقچی سوخت شده و ناوگان آنان بی خاصیت شده است چون آسیب پذیر هستند و جرات ندارد به ایران نزدیک شوند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه ما نقاط ضعف تاکتیکی‌ مان را تبدیل به نقاط قوت کرده‌ایم افزود: اگر آمریکایی‌ها می‌خواهند ببینند تنگه هرمز باز است یا بسته وارد میدان شوند تا ببینند چه کسی آن را کنترل می‌کند.

ناو ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا جرات نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارد

دریادار عظمایی گفت: امروز آمریکا با ۷ ناوگان خود به قاچاقچی سوخت تبدیل شده است، ناو ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا بی‌خاصیت شده و ۷۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته زیرا جرات ندارد به تنگه نزدیک شود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: منتظریم ناوهای آمریکایی به ورودی تنگه هرمز نزدیک شوند تا غرق‌شان کنیم؛ لحظه‌ به‌ لحظه روزشماری می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد.

وی گفت: ما فقط یکی دو نمونه از تنبیه کشتی‌های متجاوز را نشان دادیم، آمریکایی‌ها و همکارانشان در منطقه یک سکوت رسانه‌ای ایجاد کرده‌اند که مردم دنیا نفهمند کشتی‌های متخلف تنبیه می‌شود؛ برای همین ما ۲ نمونه از تنبیه کشتی‌های متخلف را منتشر کردیم.

تنگه هرمز و خلیج فارس در اختیار نیروی دریایی سپاه است

دریادار عظمایی ادامه داد: تنگه هرمز و خلیج فارس در اختیار نیروی دریایی سپاه است و دریای عمان را هم برادران ما در ارتش جمهوری اسلامی کنترل می‌کنند یعنی محاصره خارج از دریای عمان است و در دریای عربی است.

وی تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه تنگه هرمز را کنترل هوشند می‌کند یعنی به تعداد شناورهای که باید به مقصد و مبدا ایران برابر سلسه مراتب مجوز صادر می‌کنیم از آبراه ایرانی تردد می‌کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: مردم عزیز ما که در میدان هستند بدانند رزمندگان نیروی دریایی سپاه نیز در میدان هستند و با متخلفان برخورد می‌کنند و تعارفی هم ندارند.

دریادار عظمایی گفت: ما می‌توانیم با همسایگانمان امنیت اقتصادی سیاسی و نظامی را برقرار کنیم نیازی به امریکایی ها نداریم آن‌ها دنبال این هستند که ثروت مردم منطقه را ویران کنند.

وی گفت: امروز ارتش امریکا خار شده و به بدبختی و بیچارگی رسیده است. 

دریادار عظمایی افزود: ما امروز وضعمان از اوایل جنگ تحمیلی سوم بهتر است امروز رزمندگان ما آماده تر از دیروز هستند

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار عظمایی نیروی دریایی سپاه ایران آمریکا تنگه هرمز نفتکش
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
هتل آزادی
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محسن رضایی: سنتکام و امارات در تنگه هرمز نفت قاچاق می‌کنند/ دارایی‌های آمریکا در منطقه در صورت جنگ هدف قرار می‌گیرند
انفجار دومین سوپر نفتکش در برخورد با مین دریایی
بیشتر نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز عراقی است
حادثه امنیتی برای یک نفتکش در تنگه هرمز
نفتکش اماراتی برگشت خورد / اسکورت آمریکا کارساز نشد!
نفتکش متخلف "ترند" با پرچم کشور توگو مورد اصابت قرار گرفت
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز
آتش سوزی عظیم سوپرنفتکش متخلف در تنگه هرمز
یک نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفت
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۲۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۵ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۶۴ نظر)
رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه کوتاه نمی‌آید / مجلس میدری را استیضاح می‌کند  (۵۲ نظر)
حضور بدون حجاب همسر علی دایی؛ تالار پلمب شد  (۴۴ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۴۲ نظر)
آقای رئیس اماکن، "پیاده‌" هم زیاده؟!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005rqq
tabnak.ir/005rqq