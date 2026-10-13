تأکید دادستان کل بر ضرورت رعایت حجاب از سوی وکلا

دادستان کل کشور بر ضرورت رعایت حجاب اسلامی از سوی وکلا در مراجع قضایی، تاکید کرد و گفت: به تمام واحد‌های قضایی دستور داده شده بر رعایت شئونات اسلامی نظارت کنند و در صورت تخلف و احراز شرایط قانونی، مراحل رسیدگی انتظامی و سلب صلاحیت طی شود.

به گزارش تابناک، حجت الاسلام موحدی آزاد در مراسم تحلیف ۵۰۵ نفر از وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه، گفت: از نظر ادبی، هم «وِکالت» و هم «وَکالت» صحیح است و وکالت از عقود محسوب می‌شود و ایقاع نیست. همچنین از عقود جایز است؛ به این معنا که موکل می‌تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز می‌تواند از وکالت کناره‌گیری کند.

دادستان کل کشور با تبریک این موفقیت به وکلای جدید و خانواده‌های آنان گفت: این توفیق در سایه امنیتی حاصل شده که شهدا و جانبازان ما ایجاد کرده‌اند و نظام جمهوری اسلامی نیز بر اساس تکلیف قانونی، محیط آموزشی را فراهم کرده است تا شما تحصیل کنید و به این جایگاه برسید.

وی با اشاره به آیات ابتدایی سوره مؤمنون گفت: یکی از صفات مؤمنان، وفاداری به عهد و امانت است؛ وقتی تعهدی می‌دهند، به تعهد خود عمل می‌کنند و امانتی را که به آنان سپرده شده، حفظ می‌کنند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: وکیل در نظام جمهوری اسلامی باید «وکیل حق» باشد؛ وکیلی که از حق مظلوم و بی‌پناه دفاع کند؛ حتی کسی که سواد کافی ندارد یا توان مالی برای انتخاب وکیل ندارد.

وی با اشاره به تکلیف قانونی مربوط به پذیرش برخی پرونده‌های معاضدتی از سوی وکلا گفت: قانون برای هر وکیل در سال چهار پرونده معاضدتی در نظر گرفته است. چه اشکالی دارد که ما علاوه بر آن، به مستحبات نیز عمل کنیم و وکالت تبرعی بپذیریم و از کسی که پول یا توان دفاع ندارد، حمایت کنیم؟ عرض من این است که در نظام جمهوری اسلامی، ما باید «وکیل حق» باشیم و امیدوارم شما نیز همین مسیر را دنبال کنید.

دادستان کل کشور به خاطره‌ای از دوران کارآموزی قضایی خود اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ سال پیش، زمانی که کارآموز قضایی بودم، در دادگاهی حضور داشتم که پرونده قتلی در آن رسیدگی می‌شد. ماجرا از این قرار بود که یک خانم مسن در خیابان در حال عبور بود که خودرویی از کنار او عبور کرد و پای او با خودرو برخورد کرد و در نهایت آن زن فوت کرد.

دادستان کل کشور گفت: این زن پسری داشت که در آن زمان حدود ۵۰ سال داشت و با هیجان زیادی پرونده فوت مادرش را پیگیری می‌کرد و اصرار داشت موضوع به‌عنوان قتل عمد دنبال شود. او از وکیلی که حدود ۵۵ سال داشت می‌خواست پرونده را به‌عنوان قتل عمد پیگیری کند. این وکیل، فردی متدین و متعهد بود و هرچه این فرد را نصیحت کرد، او توجه نکرد. در نهایت وکیل از رئیس دادگاه اجازه گرفت تا استعفا دهد و دادگاه را ترک کند.

دادستان کل کشور ادامه داد: وقتی از او پرسیدند چرا چنین تصمیمی گرفته است، گفت که «من وکیل حق هستم و موکل من از من دفاع ناحق مطالبه می‌کند.» بنابراین استعفا داد و از پرونده خارج شد. در سال‌هایی که مسئولیت قضایی داشتم، هر زمان با پرونده‌ای مواجه می‌شدم که موکل از وکیل خود مطالبه دفاع ناحق می‌کرد، این خاطره را به یاد می‌آوردم.

دادستان کل کشور خطاب به وکلای جدید اظهار کرد: امیدوارم شما نیز «وکیل حق» باشید.

وی در ادامه با اشاره به مبانی حقوقی وکالت اظهار کرد: در ماده ۲ قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری، شرایطی برای احراز صلاحیت متقاضیان در نظر گرفته شده که یکی از آنها اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام است. البته همین قانون، استثنائاتی نیز دارد که نشان‌دهنده نگاه دین اسلام به احترام به عقاید اقلیت‌هاست.

دادستان کل کشور با اشاره به وضعیت اقلیت‌های دینی در کشور گفت: اقلیت‌های دینی رسمی از داشتن شرایط مندرج در بند «الف» مستثنا هستند. امروز اقلیت‌های دینی ما در کشور آزادانه زندگی می‌کنند و ارتباط بسیار خوبی میان مسلمانان و پیروان این ادیان وجود دارد. نظام جمهوری اسلامی حقوق اقلیت‌های دینی را به‌طور کامل رعایت می‌کند و این از افتخارات نظام است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت حجاب اسلامی افزود: مسلمان باید به احکام اسلامی ملتزم باشد. این‌گونه نباشد که وقتی خانم وکیل می‌خواهد وارد دادسرا یا دادگاه شود، روسری خود را سر کند و پس از خروج، دوباره آن را بردارد. ما به همکارانمان در تمام واحدهای قضایی گفته‌ایم که حتماً بر این موضوع نظارت کنند و شئون اسلامی باید رعایت شود.

وی ادامه داد: این خواسته شهدای ماست. تک‌تک شهدا در وصیت‌نامه‌های خود بر اجرای احکام اسلامی تأکید کرده‌اند و یکی از احکام و ضروریات دین، پوشش اسلامی برای خانم‌هاست. این مسئله‌ای است که باید برای رعایت حقوق هم‌نوعانمان، پیوسته مدنظر داشته باشیم.

وی با اشاره به حکایتی از زندگی سید رضی، از علمای بزرگ جهان تشیع، گفت: در زمان سید رضی، عالمی وجود داشت که برخی گفته‌اند مسیحی بوده و مسلمان نبوده است. او در ماه رمضان چیزی نمی‌خورد. وقتی از او پرسیدند چرا، در پاسخ گفت من به احترام مسلمان‌ها چیزی نمی‌خورم؛ آن‌ها روزه می‌گیرند.

وی افزود: پس از درگذشت این شخص، سید رضی در حق او شعر گفت و در تشییع جنازه‌اش حضور پیدا کرد. برخی به این اقدام اعتراض کردند، اما سید رضی گفت این عالم با چنین نگاهی شایسته تجلیل است. وقتی یک فرد غیرمسلمان حرمت ماه رمضان را رعایت می‌کرد، چگونه ممکن است یک مسلمان در ماه رمضان تظاهر به روزه‌خواری کند یا حجاب اسلامی را رعایت نکند؟

وی خطاب به وکلای حاضر در مراسم اظهار کرد: امیدواریم وکلای محترم خودشان مبلغ رعایت شئون اسلامی باشند و هرجا از تخلفی اطلاع پیدا کردند، ابتدا تذکر بدهند. اگر فرد رعایت نکرد و موضوع به تخلفی منجر شد که موجب سلب صلاحیت است، باید مراحل قانونی طی شود. مسئولان نیز هرجا لازم است، نظارت کنند تا اگر وکیلی مرتکب تخلف شده است، به تخلف او رسیدگی شود و اگر رفتار او موجب سلب صلاحیت است، اقدامات لازم صورت گیرد.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت صیانت وکلا از جایگاه حرفه‌ای خود گفت: امیدواریم همه شما از شئون، حیثیت و اعتبار وکالت صیانت کنید. مهم‌ترین سرمایه وکیل، اعتماد مردم است؛ مردم مسلمانی که امروز ۲۳۰ شب است در میدان‌ها حضور پیدا می‌کنند و از کشور، میهن و ارزش‌های خود دفاع می‌کنند.

وی در ادامه به موضوع قراردادهای حق‌الوکاله پرداخت و گفت: موکل برای پیگیری حقوق فردی خود به شما مراجعه می‌کند و شما با او قرارداد می‌نویسید. قانون باید مبنای کار باشد. نباید در کنار قرارداد رسمی، قرارداد دیگری داشته باشید که بر اساس آن، مبالغی به دلار یا سکه یا بخشی از محکوم‌به به شما تعلق بگیرد؛ این کار تخلف است و چه‌بسا از نظر شرعی نیز جایز نباشد.

وی افزود: فردی می‌گوید هزار متر زمین در ولنجک دارم و طرف قرارداد می‌بندد که اگر در پرونده موفق شدیم، ۵۰۰ متر از آن متعلق به من باشد. این کار درستی نیست. مواردی از این دست مورد شکایت قرار گرفته و به آن‌ها رسیدگی شده است و در برخی موارد، پروانه وکالت افراد تمدید نشده است.

وی با اشاره به مقررات مربوط به حرفه وکالت ادامه داد: اگر شرایطی را که در ماده ۲ و همچنین مواد ۷۰ و ۷۸ آمده است رعایت نکنید، با مشکل مواجه می‌شوید. فکر می‌کنم در ماده ۴۶ وظیفه برای وکیل احصا شده است که اگر این موارد رعایت نشود، ممکن است پروانه تمدید نشود و فرد از ادامه وکالت محروم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت دفاع وکلا از حقوق عمومی اظهار کرد: شما علاوه بر دفاع از حق افراد، باید از حقوق جمعی نیز دفاع کنید. بار دیگر از مرکز وکلا تشکر می‌کنم که بیش از ۲ هزار وکیل برای دفاع از حقوق ملت در این جنگ ظالمانه و ناجوانمردانه اعلام آمادگی کردند و کارشناسان خود را نیز بسیج کردند.

وی افزود: بنده مسئولیت پیگیری حقوق ملت در ارتباط با این جنگ‌های تحمیلی را بر عهده دارم و جلساتی در این زمینه داشته‌ام و همچنان دارم. در جریان اقدامات انجام‌شده هستم و کارشناسان برای بررسی خسارت‌ها به میدان آمده‌اند. در همین حملات اخیر، بیش از ۸ هزار واحد، فقط در تهران، آسیب دیده است و کارشناسان برای ارزیابی خسارت‌ها به این اماکن مراجعه کرده‌اند. موضوع خسارت‌های واردشده به واحدهای نظامی، انتظامی و قضایی نیز مباحث خاص خود را دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: بسیاری از مردم به وکالت و کمک شما نیاز دارند. انتظار داریم وکلا حضور بیشتری در این زمینه داشته باشند، وکالت مردم را بپذیرند و از حقوق آنان دفاع کنند.

وی درباره پیگیری قضایی جنایت‌های صورت‌گرفته گفت: برای هر جرمی که این جنایتکاران مرتکب شده‌اند، در دادسرای تهران و شعب ویژه پرونده تشکیل شده است و در برخی موارد نیز کیفرخواست صادر شده است. در دادگاه‌های حقوقی تهران هم پرونده‌های فراوانی تشکیل شده و این موضوعات را پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: موضوع جنایت‌های صورت‌گرفته در مجامع بین‌المللی نیز اعلام و تشریح شده است. با دادستان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت‌وگو کرده‌ام و درخواست کردیم برای پیگیری این پرونده‌ها همکاری کنند. آن‌ها نیز آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده‌اند. درخواست تعقیب جنایتکاران را مطرح کرده‌ایم و برخی دادستان‌ها نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی گفت: دادستان آفریقای جنوبی موفق شد حکم جلب نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را دریافت کند و آن‌ها در این زمینه همکاری می‌کنند. امیدواریم شما وکلای متدین و متعهد نیز در این حوزه از حقوق ملت دفاع کنید و حق مردم را از حلقوم جنایتکاران بیرون بکشیم.

موحدی آزاد ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر قاتلان رهبر شهید، سرداران، دانش‌آموزان، زنان و مردان این سرزمین به مجازات برسند.

دادستان کل کشور در پایان گفت: امیدواریم تاریخ هرچه زودتر تکرار شود و آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مانند امام حسن مجتبی(ع) که قاتل پدر خود را قصاص کرد، شاهد مجازات قاتل رهبر شهید ما و دیگر جنایتکاران باشد و ملت ما هرچه زودتر شاهد محاکمه و مجازات آنان باشد.