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لیبرمن: نتانیاهو به‌دنبال جنگ قبل از انتخابات است

رئیس حزب موسوم به «اسرائیل خانه ما» گفت نخست‌وزیر اسرائیل به دنبال درگیری‌های نظامی قبل از انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر است.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۴۱
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نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از اسرائیل هیوم، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس حزب موسوم به «اسرائیل خانه ما» با انتقاد از نتانیاهو گفت او به دنبال درگیری‌های نظامی قبل از انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر است.

بنا بر این گزارش، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی تأکید کرد نتانیاهو برای اهداف سیاسی خود در صدد ایجاد جنگی عمدی است.

لیبرمن همچنین گفت رهبران حزب لیکود در تماس‌هایی که با او داشته‌اند خواستار کمک به آن‌ها برای رها شدن از شر نتانیاهو شده‌اند.

از طرفی دیروز دوشنبه «یائیر لاپید» رئیس احزاب اپوزیسیون رژیم گفت «اطلاعات امنیتی در دسترس من حاکی از وقوع جنگ با ایران پیش از انتخابات کنست اسرائیل در ۲۷ اکتبر(۵ آبان ماه) جاری نیست و نتانیاهو برای کسب منافع انتخاباتی از نگرانی‌های امنیتی بهره‌برداری می‌کند.»

وی در ادامه اظهار کرد: «هشدار درباره حمله قریب‌الوقوع یا رویارویی نظامی با ایران، به نخست‌وزیر امکان می‌دهد مسائل امنیتی را در صدر گفت‌وگوهای عمومی قرار دهد.»

انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) قرار است در تاریخ ۲۷ اکتبر [۵ آبان] برگزار شود.

 

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