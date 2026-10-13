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ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی
یک زن بلاگر ایرانی ویدیویی منتشر کرده که از سه مرد افغانستانی برای شام خوردن در خانهاش دعوت میکند. این مسئله باعث شده که به شدت به او حمله شود و حتی او مروج رفتارهای پرخطر معرفی شود و در نهایت ویدیوی این زن حذف شد. حالا این زن با انتشار ویدیوی از افغانیها حمایت کرده و گفته مردم ایران نژادپرستند! او سپس به توجیه علل بدبینی مردم ایران نسبت به افغانها پرداخته و از افغانستانیها بابت رفتار ایرانیها عذرخواهی کرده است! هر دو ویدیو را با این توضیح میبینید که اندکی محو شده است. نظرتان را پس از دیدن ویدیوها با ما در میان بگذارید.
گزارش خطا
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غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۳۰
انتشار این ویدیو باعث نشر فحشا و فساد در جامعه میشه شما برای جذب مخاطب وقتی تنها هستی ۳مرد نامحرم به خونت راه دادی اون هم با اون وضع حجابت بعد به اسم نژاد پرستی دوباره ویدیو گذاشتی که گند قبلی جمع کنی ولی این حرکت کثیف و مهمانی ۳مرد غریبه ربطی به نزادپرستی نداره کار در خود افعانستان وایران جرم بزرگی است
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داود| |
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
حتما بعد شام هم در مورد مسایل سیاسی صحبت کردی اونهم یک زن تنها با ۳مرد غریبه با اون وضع حجاب والا تو خود افغانستان هم حکم سنگسار می دادن حالا فاز نژادپرستی گرفتی هم مخاطب جذب کنی هم گندی که زدی درست بشه
بلاگرهای وطن فروش
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ناشناس| |
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
شما ویو ات را گرفتی. بسه برو دیگه نمی خواد به ایرانی فحش بدی. برو دنبال روش های دیگه. مردم تو هیات شام می دهند. افغانستانی هم میاد ایرانی هم میاد. کسی هم حرفی نمی زنه. این فحش ها مال محیط و جغرافیای فرهنگی شماست.
حالم ازت بهم خورد. به تو هم میگن زن، بیشعور خجالت نکشیدی به رفتارت افتخار هم میکنی.
این زن خودش افغانی
همیشه یادتون باشه افغانی ها هیچ صنمی با ایرانی ها نداره
همیشه یادتون باشه افغانی ها هیچ صنمی با ایرانی ها نداره
آخه مردم بیگناه ایران چکاره بودن وسط دعوای تو و مهمون هات و کامنت گذارهات؟
ما که نه شام خوردیم نه کامنت دادیم حالا باید فحش بخوریم از بانوی محترم!
ما که نه شام خوردیم نه کامنت دادیم حالا باید فحش بخوریم از بانوی محترم!
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ناشناس| |
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
پاره شدم از خنده