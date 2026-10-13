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کد خبر:۱۳۹۸۶۴۰
کد خبر:۱۳۹۸۶۴۰
20430 بازدید
نظرات: ۳۰
نبض خبر

ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی

یک زن بلاگر ایرانی ویدیویی منتشر کرده که از سه مرد افغانستانی برای شام خوردن در خانه‌اش دعوت می‌کند. این مسئله باعث شده که به شدت به او حمله شود و حتی او مروج رفتارهای پرخطر معرفی شود و در نهایت ویدیوی این زن حذف شد. حالا این زن با انتشار ویدیوی از افغانی‌ها حمایت کرده و گفته مردم ایران نژادپرستند! او سپس به توجیه علل بدبینی مردم ایران نسبت به افغان‌ها پرداخته و از افغانستانی‌ها بابت رفتار ایرانی‌ها عذرخواهی کرده است! هر دو ویدیو را با این توضیح می‌بینید که اندکی محو شده است. نظرتان را پس از دیدن ویدیوها با ما در میان بگذارید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر زن ایرانی مرد افغانستانی ویدیو مهمانی نژادپرستی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
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۲۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
4
16
پاسخ
شهدا شرمنده ایم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
5
28
پاسخ
انتشار این ویدیو باعث نشر فحشا و فساد در جامعه میشه شما برای جذب مخاطب وقتی تنها هستی ۳مرد نامحرم به خونت راه دادی اون هم با اون وضع حجابت بعد به اسم نژاد پرستی دوباره ویدیو گذاشتی که گند قبلی جمع کنی ولی این حرکت کثیف و مهمانی ۳مرد غریبه ربطی به نزادپرستی نداره کار در خود افعانستان وایران جرم بزرگی است
پاسخ ها
داود
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
وقتی یکی از آن بلاهایی که برخی از خلافکاران افغانی به سر امثال داریوش مهرجویی و سایر هموطن هامون آوردند؛ سر خودت هم آمد لطفا به این حرفهایت خوب توجه کن و با یادآوری این حرفها از شرم و خجالت آب شو.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
2
31
پاسخ
حتما بعد شام هم در مورد مسایل سیاسی صحبت کردی اونهم یک زن تنها با ۳مرد غریبه با اون وضع حجاب والا تو خود افغانستان هم حکم سنگسار می دادن حالا فاز نژادپرستی گرفتی هم مخاطب جذب کنی هم گندی که زدی درست بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
2
27
پاسخ
بلاگرهای وطن فروش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
نشانه های شخصیت دوقطبی را به وضوح داره ، ابتدا افراط در برقراری ارتباط و سر خوشی، و سپس سرخوردگی و انتقاد از بازخورد کار خود در اجتماع
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
3
30
پاسخ
بعید میدونم ایرانی باشه این زنیکه صد در صد افغانی هست
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
3
20
پاسخ
شما ویو ات را گرفتی. بسه برو دیگه نمی خواد به ایرانی فحش بدی. برو دنبال روش های دیگه. مردم تو هیات شام می دهند. افغانستانی هم میاد ایرانی هم میاد. کسی هم حرفی نمی زنه. این فحش ها مال محیط و جغرافیای فرهنگی شماست.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
5
34
پاسخ
حالم ازت بهم خورد. به تو هم میگن زن، بیشعور خجالت نکشیدی به رفتارت افتخار هم میکنی.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
4
22
پاسخ
این زن خودش افغانی
همیشه یادتون باشه افغانی ها هیچ صنمی با ایرانی ها نداره
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
2
19
پاسخ
آخه مردم بیگناه ایران چکاره بودن وسط دعوای تو و مهمون هات و کامنت گذارهات؟

ما که نه شام خوردیم نه کامنت دادیم حالا باید فحش بخوریم از بانوی محترم!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
عالی بود نظر شما
پاره شدم از خنده
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
1
16
پاسخ
ویدئوی آخرالزمانی!!!
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