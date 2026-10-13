رئیس‌جمهور آمریکا گفت توافق گازوئیل بین واشنگتن و مسکو تنها به نفع ایالات متحده نیست، بلکه هدف آن سود رساندن به جهان است.

به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه درحالی که کاخ سفید را برای شرکت در تجمع انتخاباتی در آلاسکا ترک می‌کرد، گفت: این توافق گازوئیل برای ما نیست. این در حال عرضه به جهان است و فقط برای ما نیست.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعا کرد: این یک توافق گازوئیل است که قرار است برای بازار جهانی در جهان عرضه شود زیرا بازار جهانی از قیمت‌های بالا رنج می‌برد. روسیه این را برای ما عرضه نمی‌کنند. آنها آن را برای کل جهان عرضه می‌کنند.

اوایل هفته دونالد ترامپ از موافقت روسیه با عرضه گازوئیل به بازارهای جهانی خبر داد تا قیمت سوخت کاهش یابد. همزمان، ترامپ تحریم‌های مربوط به سوخت روسیه را که برای محروم کردن مسکو از درآمدهای جنگ طراحی شده بود، لغو کرد؛ توافقی که از سوی قانون‌گذاران آمریکایی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین مورد انتقاد قرار گرفت.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره جنگ اوکراین گفت: ایالات متحده با روسیه و اوکراین برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز برای خاتمه به جنگ فعلی همکاری می‌کند.

ترامپ در واکنش به ادعای یک خبرنگار مبنی بر اینکه روسیه روز گذشته تعدادی سایت انرژی را هدف قرار داد، گفت: اوکراین هم روز قبل سایت‌های زیادی را هدف قرار داد. در نهایت، همه چیز درست خواهد شد. می‌دانید چرا؟ چون همیشه همینطور است! من بعدا در مورد نقض آتش‌بس روسیه و اوکراین به شما اطلاع خواهم داد، اما آنها یکدیگر را هدف قرار می‌دهند.

او با بیان اینکه ایالات متحده همچنان به اشتراک‌گذاری اطلاعات با اوکراین ادامه می‌دهد، گفت: خیر، ما این همکاری را متوقف نکرده‌ایم. ما به آنها کمک می‌کنیم، اما واقعا در حال کمک به آنها برای رسیدن به یک پاسخ نهایی هستیم. ما می‌خواهیم جنگ پایان یابد.

پیش از این، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام اوکراینی گزارش داده بود، مذاکره‌کنندگان آمریکایی تهدید کردند اگر ولودیمیر زلنسکی درخواست‌های دونالد ترامپ را نادیده بگیرد، واشنگتن تبادل اطلاعاتی با کی‌یف را قطع می‌کند.

دونالد ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش درباره انتخابات رژیم صهیونیستی گفت: ما حتی به انتخابات اسرائیل فکر هم نکرده‌ایم. ممکن است کاری انجام دهم.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از ترکیه می‌خواهد که به جنگ عربستان و ارتش یمن ملحق شود، گفت: شاید این کار را بکنم. رئیس‌جمهور اردوغان دوست بسیار خوبی برای من است. من برای رئیس‌جمهور اردوغان احترام زیادی قائلم.

به گزارش ایسنا، یحیی سریع سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن هشدار داد که هرگونه حمله به پایتخت این کشور با واکنشی شدید و دردناک در ریاض مواجه خواهد ش