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واکنش دانشگاه بوعلی به مسمومیت دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی همدان با صدور اطلاعیه‌ای از بررسی علت بروز علائم گوارشی در تعدادی از دانشجویان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۳۸
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دانشگاه بوعلی

به گزارش تابناک، دانشگاه علوم پزشکی همدان با صدور اطلاعیه‌ای از بررسی علت بروز علائم گوارشی در تعدادی از دانشجویان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

پیرو گزارش طغیان گاستروآنتریت در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان تیم های واکنش سریع مرکز بهداشت شهرستان و استان بلافاصله به دانشگاه بوعلی مراجعه کرده، بررسی‌های میدانی و اپیدمیولوژیکی برای یافتن منبع احتمالی عامل طغیان گوارشی به شرح ذیل صورت گرفته است:

حضور تیم‌های واکنش سریع در سلف سرویس دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی

مصاحبه با دانشجویان دارای علائم و تکمیل فرم بررسی اپیدمیولوژی

تهیه نمونه‌های مناسب از دانشجویان دارای علامت

مصاحبه با دانشجویان بدون علامت

طراحی مطالعه مورد- شاهدی برای یافتن منبع احتمالی طغیان

بررسی موارد و گرفتن گزارش از بیمارستان های بوعلی، قلب فرشجیان ، شهید بهشتی و سینا

نمونه‌برداری از آب شرب مصرفی خوابگاه‌ها، سلف سرویس و آشپزخانه به منظور انجام آزمایشات میکروبی

نمونه‌برداری از مواد غذایی جهت بررسی و انجام آزمایشات لازم

بازدید بهداشتی از وضعیت سلف سرویس و آشپزخانه دانشگاه

حضور یک کارشناس ناظر بهداشت محیط در آشپزخانه و سلف دانشگاه به منظور نظارت بر حسن اجری مسائل بهداشتی. 

براساس این اطلاعیه نتایج نمونه‌های آب و مواد غذایی طی چند روز آینده مشخص خواهد شد.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی همدان

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