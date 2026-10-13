واکنش دانشگاه بوعلی به مسمومیت دانشجویان

به گزارش تابناک، دانشگاه علوم پزشکی همدان با صدور اطلاعیه‌ای از بررسی علت بروز علائم گوارشی در تعدادی از دانشجویان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

پیرو گزارش طغیان گاستروآنتریت در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان تیم های واکنش سریع مرکز بهداشت شهرستان و استان بلافاصله به دانشگاه بوعلی مراجعه کرده، بررسی‌های میدانی و اپیدمیولوژیکی برای یافتن منبع احتمالی عامل طغیان گوارشی به شرح ذیل صورت گرفته است:

حضور تیم‌های واکنش سریع در سلف سرویس دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی

مصاحبه با دانشجویان دارای علائم و تکمیل فرم بررسی اپیدمیولوژی

تهیه نمونه‌های مناسب از دانشجویان دارای علامت

مصاحبه با دانشجویان بدون علامت

طراحی مطالعه مورد- شاهدی برای یافتن منبع احتمالی طغیان

بررسی موارد و گرفتن گزارش از بیمارستان های بوعلی، قلب فرشجیان ، شهید بهشتی و سینا

نمونه‌برداری از آب شرب مصرفی خوابگاه‌ها، سلف سرویس و آشپزخانه به منظور انجام آزمایشات میکروبی

نمونه‌برداری از مواد غذایی جهت بررسی و انجام آزمایشات لازم

بازدید بهداشتی از وضعیت سلف سرویس و آشپزخانه دانشگاه

حضور یک کارشناس ناظر بهداشت محیط در آشپزخانه و سلف دانشگاه به منظور نظارت بر حسن اجری مسائل بهداشتی.

براساس این اطلاعیه نتایج نمونه‌های آب و مواد غذایی طی چند روز آینده مشخص خواهد شد.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی همدان