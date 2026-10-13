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آتش سوزی سنگین در دپو سوخت قاچاق بروات

رئیس سازمان آتش‌نشانی منطقه ویژه عمران ارگ بم گفت: آتش‌سوزی در مرکز دپوی فرآورده‌های نفتی قاچاق در محدوده پلیس‌ راه بروات با تلاش ۱۰۰ آتش‌نشان و ۲۵ خودروی امدادی مهار شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۳۱
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آتش سوزی

به گزارش تابناک، مهدی رضایی‌زاده، شامگاه سه شنبه در تشریح جزئیات این حادثه به خبرنگاران گفت: ساعت ۱۲:۵۷ ظهر امروز گزارش وقوع آتش‌سوزی در محل نگهداری فرآورده‌های نفتی قاچاق در محدوده پلیس‌راه بروات، به آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی برای مهار آتش به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به گستردگی حجم آتش و عملیات اطفای حریق افزود: با توجه به حساسیت و وسعت حادثه، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری‌های بم و بروات با همکاری نیروهای اعزامی از ارگ جدید، شرکت‌های خودروسازی کرمان‌موتور و مدیران‌خودرو، مجموعه عمران ارگ و دهیاری‌های منطقه به یاری شتافتند.

وی یادآور شد: در مجموع، ۲۵ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و حدود ۱۰۰ آتش‌نشان در این عملیات سنگین حضور داشتند که با اقدام به‌ موقع، موفق شدند از گسترش حریق جلوگیری کرده و آن را مهار کنند.

رضایی‌زاده، با اشاره به آسیب‌دیدگی عوامل امدادی در جریان این حادثه خاطرنشان کرد: در جریان عملیات مهار حریق، دو نفر از نیروهای آتش‌نشانی دچار مصدومیت شدند که خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته، حال عمومی آن‌ها مساعد گزارش شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی عمران ارگ با تأکید بر اینکه علت دقیق بروز این حادثه در دست بررسی است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک پیرامون دپو یا قاچاق فرآورده‌های سوختی، مراتب را بلافاصله به نهادهای مسئول گزارش کنند.

 

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برچسب ها
کرمان شهر بروات سوخت قاچاق آتش سوزی آتش نشانی آتش سوزی گسترده اطفای حریق
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