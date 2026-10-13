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محدودیت سه صرافی‌ رمزارزی برداشته شد

محدودیت برداشت ریالی ۳ صرافی رمزارزی، پس از تمکین این پلتفرم‌ها و انجام اصلاحات موردنظر، از سوی بانک مرکزی برداشته شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۲۹
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بانک مرکزی

به گزارش تابناک، محدودیت برداشت ریالی از سه صرافی رمزارزی نوبیتکس، ارزینجا و بیت‌پین که پیش از این اعمال شده بود، پس از تمکین این پلتفرم‌ها و انجام اصلاحات موردنظر از سوی بانک مرکزی برداشته شد.

این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بازار ارز و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی اعمال شده بود. با انجام اصلاحات موردنظر و رعایت مقررات از سوی صرافی‌های مشمول، محدودیت‌های اعمال‌شده بر برداشت ریالی آنها رفع شد.

بخشنامه

پیش از این اعلام شده بود که از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، دسترسی برخی پلتفرم‌های رمزارزی به خدمات بانکی و برداشت غیرحضوری به مدت سه روز محدود می‌شود و کاربران این پلتفرم‌ها امکان واریز و برداشت وجه را نخواهند داشت. همچنین احتمال تمدید این محدودیت‌ها مطرح شده بود که با تمکین برخی پلتفرم‌ها از ضوابط بانک مرکزی و انجام اصلاحات لازم، محدودیت‌های یادشده برای ۳ پلتفرم مذکور برداشته شد.

 

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برچسب ها
بانک مرکزی بخشنامه صرافی ها صرافی رمزارز نوبیتکس بیت پین
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