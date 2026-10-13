به گزارش تابناک؛ منابع رسانه‌ای روز سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار‌هایی در صنعاء، پایتخت یمن خبر دادند.

منابعی در صنعاء گفتند که صدای انفجار‌ها ناشی از حملات جنگنده‌های عربستان است.

شبکه المسیره گزارش داد که نیروگاه شرکت نفت یمن در منطقه الصباحه در غرب صنعاء هدف حمله عربستان قرار گرفت.

پیش از این ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف موسوم به حمایت از دولت دست‌نشانده عربستان در یمن نسبت به حمله به صنعاء هشدار داده بود.

یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن نیز هشدار داد که در صورت حمله عربستان به صنعاء؛ ریاض، پایتخت عربستان هدف قرار خواهد گرفت.

یک منبع در شرکت نفت یمن نیز تاکید کرد که نیروگاه این شرکت در الصباحه خالی از فرآورده‌های نفتی است و هیچ ارزش نظامی برای حمله ندارد.

منبع: ایسنا