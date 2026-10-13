ارسال بافت مغز و قلب به فضا

به گزارش تابناک، کپسول باری بدون سرنشین دراگون شرکت اسپیس‌ایکس قرار است امروز، ۱۳ اکتبر، ساعت ۶:۳۳ صبح به وقت منطقه شرقی آمریکا (۱۴:۰۳ به وقت ایران) به فضا پرتاب شود.

به نقل از اسپیس، شرکت اسپیس‌ایکس قرار است صبح سه‌شنبه، ۱۳ اکتبر، تازه‌ترین ماموریت باری خود به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی را اجرا کند؛ رویدادی که امکان تماشای زنده آن فراهم شده است.

موشک فالکون ۹ قرار است کپسول بدون سرنشین دراگون را از پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب کند تا محموله خود را به آزمایشگاه مداری بشر برساند.

این پرتاب آغازگر ماموریت «CRS-۳۵» خواهد بود. این نام‌گذاری به این دلیل انجام شده است که این ماموریت، سی‌وپنجمین پرواز اسپیس‌ایکس در چارچوب قرارداد خدمات تامین محموله‌های تجاری با ناسا به شمار می‌رود.

اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش برود، کپسول دراگون روز پنجشنبه، ۱۵ اکتبر، به ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهد رسید و حدود ساعت ۱۱ صبح به وقت منطقه شرقی به صورت خودکار به درگاه رو به فضای ماژول «هارمونی» متصل خواهد شد.

ماموریت CRS-۳۵ حدود ۲۸۶۰ کیلوگرم، تجهیزات و ملزومات را برای فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی حمل می‌کند. این محموله شامل آخرین مجموعه از صفحات خورشیدی باز شونده ایستگاه فضایی بین‌المللی با نام اختصاری iROSA نیز می‌شود که ظرفیت تامین انرژی این مجموعه مداری را افزایش خواهند داد. بخش قابل‌توجهی از محموله این ماموریت را تجهیزات علمی تشکیل می‌دهد.

مقام‌های ناسا در پیش‌نمایش ماموریت CRS-۳۵ که هفتم اکتبر منتشر شد، نوشتند: کپسول دراگون تجهیزاتی را برای تولید شبکیه مصنوعی در شرایط ریزگرانش به ایستگاه منتقل می‌کند؛ فناوری‌ای که می‌تواند به بازیابی بینایی روی زمین کمک کند. همچنین، مدل‌های سه‌بعدی بافت قلب به ایستگاه فرستاده می‌شوند تا زمینه را برای پیشرفت آزمایش‌های دارویی در مقیاس بزرگ در ماموریت‌های آینده فراهم کنند.

آنها افزودند: این فضاپیما موادی را برای بررسی چگونگی شکل‌گیری نوع جدیدی از شیشه در شرایط ریزگرانش و همچنین اندام‌واره‌های مغزی حمل می‌کند که ممکن است به شناسایی اهداف درمانی برای بیماری‌های تحلیل‌برنده عصبی از جمله آلزایمر، پارکینسون و‌ام‌اس کمک کنند.

کپسول دراگون حدود یک ماه به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل خواهد ماند و سپس همراه با آزمایش‌های علمی و تجهیزات دیگر به زمین بازخواهد گشت. این فضاپیما با استفاده از چتر‌های نجات، در آب‌های اقیانوس آرام و در نزدیکی سواحل کالیفرنیا فرود خواهد آمد.

دراگون در حال حاضر تنها فضاپیمای باری فعال است که می‌تواند محموله‌ها را از ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین بازگرداند. سه فضاپیمای باری دیگر، یعنی پروگرس روسیه، فضاپیمای HTV-X ژاپن و سیگنوس اکس‌ال شرکت نورثروپ گرومن، یکبار مصرف هستند و پس از پایان ماموریت خود در ایستگاه فضایی، هنگام ورود مجدد به جو زمین می‌سوزند.

منبع: ایسنا