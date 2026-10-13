دیدار مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در ترکمنستان و اظهارات اخیر مقام‌های ایرانی، احتمال میانجیگری روسیه میان ایران و آمریکا را بار دیگر به موضوعی مهم در تحولات دیپلماتیک منطقه تبدیل کرده است.

استقبال ایران از میانجیگری روسیه برای مذاکره با آمریکا؛ «تهران در حال نهایی کردن پاسخ به دیدگاه آمریکاست»

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع در ترکمنستان از آمادگی مسکو برای کمک به پایان جنگ ایران و آمریکا خبر داده و سپس موضع ایران درباره راه‌حل احتمالی جنگ را به دونالد ترامپ منتقل کرده است.

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احتمال میانجیگری روسیه در مذاکرات ایران و آمریکا؛ فرصت دیپلماتیک یا ابتکار محدود کرملین؟

در این راستا، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به مواضع روسیه درباره جنگ و آمادگی مسکو برای کمک به برقراری صلح، از اعلام آمادگی ولادیمیر پوتین برای تلاش در مسیر پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا قدردانی کرد.

غریب‌آبادی با تأکید بر اینکه روسیه بار‌ها خواستار پایان جنگ و آنچه تهران تجاوزگری آمریکا می‌خواند شده است، گفت: «روسیه همواره این موضع خود را مبنی بر اینکه این جنگی که توسط آمریکا روی داده باید پایان یابد و این تجاوزگری باید به پایان برسد، به صراحت اظهار کرده است؛ و همچنین همواره آمادگی خود را برای اینکه بتواند در این فرایند برای رسیدن به صلح تلاشی انجام بدهد و مواضع خود را اعلام کرده است و ما تشکر می‌کنیم از اینکه رئیس‌جمهور روسیه در واقع با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که این کشور دارد، در این زمینه آمادگی‌های لازم را اعلام کرده است.»

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین گفته است تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ملاحظات و دیدگاه‌های طرف آمریکایی درباره طرح ارائه ‌شده از سوی ایران در نیویورک است.

این اظهارات نشان می‌دهد که تهران از آمادگی مسکو برای کمک به پایان درگیری‌ها استقبال می‌کند.

طرح میانجیگری در دیدار پزشکیان و پوتین در ترکمنستان

دیدار مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در هشتم اکتبر ۲۰۲۶ در ترکمنستان، در شرایطی برگزار شد که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد.

پوتین در این دیدار از تلاش‌های ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها سخن گفت و اعلام کرد که روسیه آماده است هر کاری را که در توان دارد برای کمک به حل‌وفصل بحران انجام دهد. او همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک تهران برای یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز استقبال کرد.

پزشکیان نیز با اشاره به روند مذاکرات اعلام کرد که ایران و آمریکا پیشنهاد‌هایی را برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز مبادله کرده‌اند. به گفته او، تهران پیشنهاد‌های مطرح‌شده را بررسی و اصلاح می‌کند تا پس از نهایی شدن مواضع، گفت‌و‌گو‌ها از طریق میانجی‌های موجود پیگیری شود.

رئیس‌جمهور ایران همچنین تأکید کرد که تهران از میز مذاکره کنار نخواهد کشید، اما هرگونه توافق باید حقوق ملت ایران را در چارچوب قوانین بین‌المللی تأمین کند.

این مواضع نشان می‌دهد که بحث میانجیگری روسیه در شرایطی مطرح شده که مسیر‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ همچنان اهمیت دارند. مسکو می‌تواند در صورت پذیرش طرف‌های درگیر، برای انتقال پیام‌ها، نزدیک کردن دیدگاه‌ها و تسهیل مذاکرات نقش‌آفرینی کند.

آیا پوتین پیام ایران را به ترامپ منتقل کرده است؟

یکی از تحولات مهم در پرونده میانجیگری روسیه، گزارش مربوط به انتقال موضع تهران به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان تماس تلفنی پوتین و ترامپ در نهم اکتبر است.

بر اساس اعلام کرملین، پوتین در این تماس تلفنی، دیدگاه ایران درباره راه‌حل احتمالی برای پایان درگیری‌ها را با هماهنگی پزشکیان به رئیس‌جمهور آمریکا منتقل کرده است. این اقدام پس از دیدار دو رئیس‌جمهور ایران و روسیه در ترکمنستان انجام شد.

انتقال پیام تهران به واشنگتن می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری نقش عملی‌تر روسیه در تلاش‌های دیپلماتیک باشد.

اهمیت این تحول در آن است که روسیه، افزون بر اعلام آمادگی برای کمک به پایان جنگ، اکنون بنا بر اعلام کرملین در انتقال دیدگاه‌های ایران به آمریکا نیز نقش داشته است. اگر چنین تماس‌هایی ادامه پیدا کند، مسکو می‌تواند به یکی از کانال‌های ارتباطی مؤثر میان تهران و واشنگتن تبدیل شود.

چرا روسیه به دنبال ایفای نقش میانجی است؟

نقش احتمالی روسیه در میانجیگری میان ایران و آمریکا را نمی‌توان جدا از روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی مسکو با تهران و مناسبات آن با واشنگتن بررسی کرد.

روسیه روابط نزدیکی با ایران دارد و در سال‌های اخیر همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف گسترش یافته است. هم‌زمان، مسکو کانال‌های ارتباطی خود با دولت آمریکا را حفظ کرده و می‌تواند از این ظرفیت برای انتقال پیام‌ها و تسهیل گفت‌و‌گو‌ها استفاده کند.

پایان جنگ و کاهش تنش در خاورمیانه می‌تواند به ثبات منطقه‌ای و امنیت مسیر‌های تجاری و انرژی کمک کند. از این منظر، روسیه انگیزه‌هایی برای جلوگیری از گسترش بحران دارد. با این حال، مسکو منافع مستقل خود را نیز دنبال می‌کند و نمی‌توان فرض کرد که اهداف روسیه در همه زمینه‌ها با اولویت‌های ایران یا آمریکا یکسان است.

از سوی دیگر، سابقه اختلافات میان تهران و واشنگتن و پیچیدگی موضوعاتی مانند امنیت منطقه‌ای، تحریم‌ها و تنگه هرمز نشان می‌دهد که میانجیگری احتمالی روسیه با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.

بی‌اعتمادی متقابل ایران و آمریکا همچنان یکی از موانع اصلی مذاکرات است. تجربه اختلافات گذشته و نگرانی درباره پایبندی طرف مقابل به توافق‌های احتمالی می‌تواند روند گفت‌و‌گو‌ها را دشوار کند.

دو طرف باید درباره شروط پایان جنگ و ترتیبات اجرایی آن به تفاهم برسند. انتقال پیام‌ها و برگزاری تماس‌های دیپلماتیک، بدون توافق بر سر محتوای پیشنهادها، برای پایان دادن به درگیری کافی نیست.

همچنین نقش روسیه به میزان پذیرش آن از سوی تهران و واشنگتن بستگی دارد. مسکو می‌تواند پیشنهاد‌هایی برای تسهیل گفت‌و‌گو ارائه دهد، اما تصمیم نهایی درباره پذیرش یا رد هر توافق در اختیار طرف‌های اصلی مناقشه است.