سخنگوی انرژی مجلس: توقیف رمزارزها از سوی آمریکا دزدی است. آنها در جاهای مختلف ورود و منابعی را توقیف کرده اند و آن رمزارزهایی را که حالا متعلق به اشخاص، نهادها و دولت بوده را هک، توقیف و مقادیری برداشت کرده‌اند.

به گزارش تابناک؛ رضا سپه‌وند، در پاسخ به این که چرا نام تراستی‌ها منتشر نمی‌شود، گفت: اول اینکه همه تراسی‌ها که مشکل ندارند. تعدادی از آنها مشکل دارند. ماهیت تراستی‌ها طوری است که نباید اسامی‌شان نباید لو برود، چون تحریم را دور د و محاصره اقتصادی را دور می‌زنند و شبکه‌هایی دارند و نباید سرشبکه‌ها را لو داد.

حلقه محاصره دریایی ایران و تحریم‌ها تنگ‌تر شده و اینطور که مقامات بلندپایه و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا می‌گویند تحریم‌های حمل و نقل باری هم در راه است. با توجه به اینکه پالایشگاه‌های ایران در جنگ مورد هدف قرار گرفته و در حال بازسازی است، نگرانی از کمبود بنزین نیز افزایش یافته است.

از سویی، مسعود پزشکیان و مقامات دولتی بارها ارقام مختلفی را برای واردات بنزین مطرح کرده‌اند. با مطرح شدن تحریم‌های حمل و نقل دریایی از سوی آمریکایی‌ها بیم آن می‌رود که با کمبود بنزین روبرو شویم. کمااینکه 50 کشور از افزایش تحریم‌ها و طرد اقتصادی ایران حمایت کرده و با آمریکا همراه شده‌اند. این همراهی به جولان بیشتر آمریکا انجامید و اعلام کرد که رمزارز‌ها را هم مصادره خواهد کرد.



در اینجا مشروح گفت‌وگوی رضا سپه‌وند، سخنگوی انرژی مجلس را می‌خوانید.

رضا سپه‌وند، سخنگوی انرژی مجلس، درباره احتمال کمبود بنزین گفت: «اول اینکه در حال حاضر دیگر بنزین وارد نمی‌کنیم؛ یعنی به اندازه کافی تولید می‌کنیم، چون امکان واردات بنزین را نداریم. واردات هم به در حد بسیار کم و به اندازه دو، سه میلیون لیتر و گاهی به کمتر از این مقدار در روز می‌رسد. بنابراین، بنزین ما تولید داخل است و خوشبختانه به حدی رسیده که نیازهای ما را برطرف می‌کنیم.»

خوشبختانه تولید داخلی بنزین در حد نیازهای ما است

سپه‌وند درباره وعده آمریکا مبنی بر توقیف رمزارزها متعلق به دولت ایران گفت: « توقیف رمز ارزها دزدی است آمریکایی ها مانند دزدان دریایی هستند و در مورد رمزارزها هم در جاهای مختلف ورود کرده‌ و منابعی را توقیف کرده اند و آن رمزارزهایی را که حالا متعلق به اشخاص، نهادها و دولت بوده را هک، توقیف و مقادیری را برداشت کرده‌اند.»

وی درباره محاصره دریایی و اثرات آن گفت: محاصره دریایی زمان زیادی است که اجرا شده و محاصره هوایی را به آن اضافه کرده‌اند. دشمن تمام تلاش خود را می‌کند که فشار اقتصادی و نارضایتی داخلی بیشتر شود. قطعاً هر محاصره‌ای تأثیر منفی خودش را دارد، اما کشور ایران قابلیت‌های زیادی دارد و جغرافیای کشور و وجود ۱۵ همسایه قابلیت مقاومت ایران را در برابر محاصره‌های دریایی، هوایی و اقتصادی بالا برده است.»

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به این که اولین بار نیست که محاصره می‌شویم، گفت: « ۴۷ سال است که ما تحت تحریم و محاصره آمریکا هستیم اما امروزه این محاصره و تحریم بیشتر شده است. درست است که این روند تأثیرات منفی خود را دارد، ولی آمریکا نمی‌تواند به این روش ما را تسلیم کند.»



در جنگ با وجود نارضایتی‌ها مردم کنار نظام و کشور ایستادند

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که با وجود فشارهای اقتصادی و معیشتی و کاهش ارزش پول ملی نظر شما دولت با این عملکرد، می‌تواند جلوی آن اعتراض را بگیرد، تاکید کرد: «قطعاً نارضایتی‌ها روزبه‌روز به دلیل مشکلات اقتصادی در حال افزایش است. اما یادمان نرود که بعد از ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته که نارضایتی هم بسیار بیشتر بود، مردم پس از جنگ پای کشور و نظام ایستادند. الان هم نارضایتی‌ها بیشتر می‌شود. پیش‌بینی من این است که مردم به آن شکل وارد خیابان‌ها نمی‌شوند که کشور را به خطر بیندازند.»

سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و تا حدودی مجلس هم در تصمیم‌گیری‌ها دخیل هستند

این نماینده مجلس در تشریح دلیل این که مردم برای اعتراض به خیابان نمی‌آیند، گفت: «جنگ ما با آمریکا، یک جنگ وجودی است؛ یعنی دیگر جنگ دولت یا حاکمیت با آمریکا نیست، بلکه جنگ وجودی یک کشور {ایران} با آمریکا و اسرائیل است. بنابراین، مردم همیشه نشان داده‌اند که پای ایران در جنگ وجودی می‌ایستند. دولت نباید در این شرایط تنها بماند. چون شما می‌دانید که در بسیاری از مسائل اصلاً تصمیمات نهایی توسط دولت گرفته نمی‌شود. سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و تا حدودی مجلس هم در تصمیم‌گیری‌ها هستند. بنابراین تمام حاکمیت، باید بیشتر مواظبت کند تا فشار بر مردم کمتر باشد. بخشی از این فشار از روی و به خاطر جنگ است.»

سپه‌وند با اشاره به این که بخشی از این فشار به دلیل مدیریت است، تاکید کرد: «در بسیاری از جاها سوءاستفاده می‌شود. از جمله در موضوع تراسی‌ها، ما این را شاهد بودیم. ارزی که باید به‌موقع و به‌اندازه برمی‌گشت، به کشور برنگشته است. این‌ها سوءمدیریت و سوءاستفاده‌ای است که علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی و شدت بخشیدن به ناراضایتی‌ها، خطرش بیشتری نسبت به از آن کمبود عرضه دارد. یعنی مردم احساس می‌کنند که در این شرایط که نیاز به کمک حاکمیت و دولت دارند، این اتفاقات به هیچ وجه نباید بیفتد.»

نباید سرشبکه دور زدن تحریم‌ها و فشارها اقتصادی لو برود

سخنگوی کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که اسامی تراستی‌ها منتشر نمی‌شود گفت: «اول اینکه همه تراسی‌ها که مشکل ندارند. تعدادی از آنها مشکل دارند. ماهیت تراستی‌ها طوری است که نباید اسامی‌شان نباید لو برود، چون تحریم و محاصره اقتصادی را دور می‌زنند و شبکه‌هایی دارند و نباید سرشبکه‌ها را لو داد.»

سپه وند خاطرنشان کرد: »اما باید نظارت و دقت خیلی بیشتری صورت بگیرد و اگر تخلف کردند، سریع با آن‌ها برخورد شود که این اتفاق مجدداً نیفتد.»

منبع: دیدبان ایران