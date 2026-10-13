عبور از قانون اساسی؛ ترامپ باز هم خبرساز شد

در حالی که طبق قانون اساسی آمریکا، انتخاب‌شدن برای بیش از دو دوره ریاست‌جمهوری ممنوع است، ترامپ بار دیگر از تمایل برای سومین حضور در کاخ سفید گفت.

به گزارش تابناک؛ «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در جمع حامیان حزب جمهوری‌خواه در ایالت اوهایو و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، در واکنش به شعار «چهار سال دیگر»، گفت که دلش می‌خواهد برای سومین دوره ریاست‌جمهوری، نامزد شود.

دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۹ به پایان می‌رسد و متمم بیست‌ودوم قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۹۵۱ تصویب شد، ریاست‌جمهوری را به دو دوره محدود می‌کند.

با این حال، ترامپ بارها احتمال تلاش برای انتخاب‌شدن در سومین دوره را مطرح کرده است. استیو بنن، مشاور سیاسی پیشین ترامپ، هم پاییز گذشته بر لزوم انتخاب مجدد او تأکید کرده بود.

این خواست ترامپ و حامیانش علاوه بر مغایرت با قانون اساسی آمریکا در حالی است که میزان نارضایتی از عملکرد او در بین اغلب آمریکایی‌ها در آستانه انتخابات کنگره، سرنوشت حزبش را به خطر انداخته و پیش‌بینی می‌شود جمهوری‌خواهان اکثریت دستکم یک مجلس کنگره را از دست بدهند که در این صورت دست ترامپ در دو سال باقیمانده ریاست‌جمهوری‌ برای پیشبرد برنامه‌هایش بسته خواهد شد.

منبع: فارس