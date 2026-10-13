En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عبور از قانون اساسی؛ ترامپ باز هم خبرساز شد

در حالی که طبق قانون اساسی آمریکا، انتخاب‌شدن برای بیش از دو دوره ریاست‌جمهوری ممنوع است، ترامپ بار دیگر از تمایل برای سومین حضور در کاخ سفید گفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۵۸
| |
743 بازدید
|
۱
ترامپ

به گزارش تابناک؛ «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در جمع حامیان حزب جمهوری‌خواه در ایالت اوهایو و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، در واکنش به شعار «چهار سال دیگر»، گفت که دلش می‌خواهد برای سومین دوره ریاست‌جمهوری، نامزد شود.

دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۹ به پایان می‌رسد و متمم بیست‌ودوم قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۹۵۱ تصویب شد، ریاست‌جمهوری را به دو دوره محدود می‌کند.

با این حال، ترامپ بارها احتمال تلاش برای انتخاب‌شدن در سومین دوره را مطرح کرده است. استیو بنن، مشاور سیاسی پیشین ترامپ، هم پاییز گذشته بر لزوم انتخاب مجدد او تأکید کرده بود.

این خواست ترامپ و حامیانش علاوه بر مغایرت با قانون اساسی آمریکا در حالی است که میزان نارضایتی از عملکرد او در بین اغلب آمریکایی‌ها در آستانه انتخابات کنگره، سرنوشت حزبش را به خطر انداخته و پیش‌بینی می‌شود جمهوری‌خواهان اکثریت دستکم یک مجلس کنگره را از دست بدهند که در این صورت دست ترامپ در دو سال باقیمانده ریاست‌جمهوری‌ برای پیشبرد برنامه‌هایش بسته خواهد شد.
منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ رئیس جمهور آمریکا حزب جمهوری خواه انتخابات میان دوره ای انتخابات قانون اساسی
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
وزیر اقتصاد کمر کشور را شکست / تصمیم جنگ و صلح با مجلس نیست / در شرایط جنگی تیشه به ریشه‌ کشور نزنیم
کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای ترامپ: ایران درگیری را تا بازگشت دموکرات‌ها طول می‌دهد
هر گالن بنزین در فلوریدا چند؟
سناتورهای آمریکا خواستار خروج از جنگ ایران شدند
ترامپ، بلای جان جمهوری‌خواهان شد
نقشه جدید آمریکا؛ جنگ بلافاصله پس از انتخابات!
عکس: نخستین همایش میان‌دوره‌ای جمهوری‌خواهان در دالاس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
1
1
پاسخ
مطمئن باش که ژانویه 2029 را نخواهی دید.
لیندزی گراهام شدیدا منتظرته!!!!
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۲۷ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۵ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۵ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۶۲ نظر)
رئیس‌جمهور برای ترمیم کابینه کوتاه نمی‌آید / مجلس میدری را استیضاح می‌کند  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rpO
tabnak.ir/005rpO