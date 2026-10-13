وسعت دریاچه ارومیه ۴ برابر شد

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از افزایش چشمگیر تراز، حجم و وسعت دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: حجم آب دریاچه طبق آخرین پایش به ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش تابناک؛ مجید رستگاری با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: بر اساس پایش انجام‌شده در ۱۹ مهر امسال، تراز فعلی دریاچه به ۱۲۷۰/۵۸ متر رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۶۹/۴۷ متر بود که رشد ۱/۱۱ متری را نشان می‌دهد.

بازگشت آب به نمکزارهای خشکیده ارومیه

وی افزود: حجم آب دریاچه نیز در حال حاضر ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است، در حالی که در همین روز در سال گذشته تنها ۰/۲۶ میلیارد مترمکعب بود و این یعنی دریاچه در یک سال گذشته ۲/۲۶ میلیارد مترمکعب آب‌گیری داشته است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به رشد ۴ برابری وسعت دریاچه ادامه داد: وسعت دریاچه ارومیه هم‌اکنون به یک‌هزار و ۹۴۶ کیلومتر مربع رسیده است که در مقایسه با ۴۶۸ کیلومتر مربع سال گذشته، یک‌هزار و ۴۷۸ کیلومتر مربع افزایش یافته و پهنه‌ای وسیع از نمکزار‌های خشکیده دوباره زیر آب رفته است.

احیای دریاچه ارومیه بدون اصلاح الگوی کشت کامل نمی‌شود

رستگاری این روند افزایشی را نتیجه بارش‌های مناسب، رهاسازی هدفمند آب از سد‌های حوضه آبریز، کاهش برداشت‌های غیرمجاز و اجرای برنامه‌های احیای دریاچه دانست و تصریح کرد: تداوم این روند نیازمند همکاری همه‌جانبه مردم، کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز است.

وی با اشاره به اجرای پویش رود روان در جهت هدایت بارش‌ها به سمت دریاچه خاطرنشان کرد: با وجود بهبود نسبی شرایط، دریاچه ارومیه همچنان برای رسیدن به تراز اکولوژیک فاصله دارد و لازم است اصلاح الگوی کشت و انسداد چاه‌های غیرمجاز با جدیت بیشتری دنبال شود.

منبع: ایسنا