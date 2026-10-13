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ننه عصمت درگذشت

فاطمه فلکیان معروف به ننه عصمت، که در سال‌های دفاع مقدس برای رزمندگان دستکش می‌بافت دار فانی را وداع گفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۴۴
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7965 بازدید
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۷
ننه عصمت

به گزارش تابناک؛ دستکش‌های ننه عصمت در طول سال‌های اخیر به نمادی برای مقاومت و جهاد مردمی تبدیل شد و جایزه‌ای ویژه به نام «دستکش ننه عصمت» به برگزیدگان جشنواره عمار اهدا می‌شد که هنرمندانی، چون بهروز افخمی، مسعود ده نمکی و کارگردان‌های جوان و جهادگرانی که در عرصه‌های دفاع از مرز‌ها مجاهدت می‌کردند آن را دریافت کرده‌اند.

ننه عمت‌عصمت در ۸۶ سالگی درگذشت. او از ابتدای جنگ تحمیلی، به گفته خودش، با این حسرت که «پسری نداشتم تا به جبهه بفرستم»، تصمیم گرفت دست‌کم با هنر بافتنی، سهمی در پشتیبانی از رزمندگان داشته باشد. سال‌ها برای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شال و دستکش بافت و پس از آن نیز این کار را برای مرزبانان وطن و مدافعان حرم ادامه داد.

علاقه مندان می‌توانند برای شناخت بیشتر از وی به مستند «ننه عصمت» به کارگردانی «ایمان کیخا» را مشاهده کنند.

محمدحسین صبوری، دبیر اجرایی جشنواره عمار درگذشت این مادر بزرگوار را تأیید کرد و گفت: جزئیات مراسم تشییع پیکر او تا ساعتی دیگر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: فارس

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فاطمه فلکیان ننه عصمت جشنواره عمار درگذشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
41
پاسخ
خدا رحمت کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
39
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
10
پاسخ
روخش شاد
مرتضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
10
پاسخ
مادرم دستهای تورا می بوسم
تو افتخار این سرزمین بودی و خواهی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
9
پاسخ
خوشا به سعادت این افراد که با همین بضاعتی که داشتند به ایران و اسلام خدمت کردند. ان شاالله با شهدا محشور شوند. صلوات.
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
10
پاسخ
روح تمام شهدا و ننه عصمت شاد
سمیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
ننه جان انشاالله با همون شهدای عزیز محشور بشی آمین❤️
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