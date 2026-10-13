ننه عصمت درگذشت

به گزارش تابناک؛ دستکش‌های ننه عصمت در طول سال‌های اخیر به نمادی برای مقاومت و جهاد مردمی تبدیل شد و جایزه‌ای ویژه به نام «دستکش ننه عصمت» به برگزیدگان جشنواره عمار اهدا می‌شد که هنرمندانی، چون بهروز افخمی، مسعود ده نمکی و کارگردان‌های جوان و جهادگرانی که در عرصه‌های دفاع از مرز‌ها مجاهدت می‌کردند آن را دریافت کرده‌اند.

ننه عمت‌عصمت در ۸۶ سالگی درگذشت. او از ابتدای جنگ تحمیلی، به گفته خودش، با این حسرت که «پسری نداشتم تا به جبهه بفرستم»، تصمیم گرفت دست‌کم با هنر بافتنی، سهمی در پشتیبانی از رزمندگان داشته باشد. سال‌ها برای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شال و دستکش بافت و پس از آن نیز این کار را برای مرزبانان وطن و مدافعان حرم ادامه داد.

علاقه مندان می‌توانند برای شناخت بیشتر از وی به مستند «ننه عصمت» به کارگردانی «ایمان کیخا» را مشاهده کنند.

محمدحسین صبوری، دبیر اجرایی جشنواره عمار درگذشت این مادر بزرگوار را تأیید کرد و گفت: جزئیات مراسم تشییع پیکر او تا ساعتی دیگر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: فارس