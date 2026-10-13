پیام تسلیت سردار شریف در پی درگذشت ننه عصمت

به گزارش تابناک؛ سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه در پی درگذشت فاطمه فلکیان معروف به" ننه عصمت" پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت بانوی مومن، مجاهد و اسوه صبر و ایثار، مرحومه "فاطمه فلکیان"، معروف به «ننه عصمت»، را به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، خانواده محترم ایشان، مردم شهیدپرور یزد، رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان حرم تسلیت عرض می‌کنم.

ننه عصمت تنها یک بانوی نیک‌سرشت یزدی نبود؛ او جلوه‌ای عینی از گفتمان مردمی انقلاب اسلامی و تجلی الگوی سوم زن مسلمان بود. با لبیک به امامین انقلاب و با فهم عمیق از تعهد و تکلیف، ساده‌ترین ابزار زندگی را به سلاح جهاد پشتیبان تبدیل کرد. دستکش‌های بافتنی او در سرمای جبهه‌ها، تنها گرمای دست نبود؛ گرمای ایمان، عاطفه و پیوند میان خانه و میدان بود. پس از پایان جنگ نیز دست از مجاهدت برنداشت و در پشتیبانی از جبهه مقاومت اسلامی و مدافعان حرم ادامه داد.

دستکش‌های ننه عصمت امروز در حافظه تاریخی ایرانیان، نمادی ماندگار از مردمی بودن امنیت، جهاد بدون مرز و ایثار خالصانه است. ایستادگی امروز زنان ایران در برابر جنگ ترکیبی، جنگ شناختی، تحریم و هجمه به کیان خانواده، ادامه همان راه در مقیاس تمدنی است. خانه‌ای که با ایمان، حجاب، عفت، تربیت و صبر اداره شود، سنگر مقدم جبهه مقاومت است. بانوان ایران اسلامی باید با تأسی به این اسوه، راه ایثار، مقاومت و جهاد تبیین را ادامه دهند.

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، خود را امانت‌دار و راوی این گنجینه تمدنی می‌داند. از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات، همجواری با حضرت فاطمه زهرا (س) و برای بازماندگان صبر، شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت دارم.

سرتیپ پاسدار رمضان شریف

مشاور فرمانده کل و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه