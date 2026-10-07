ستاره هالیوود درگذشت
اوا ماری سنت، یکی از معدود بازماندگان عصر طلایی هالیوود که در سالهای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ نقش نخست بازی میکرد. در ۱۰۲ سالگی به مرگ طبیعی چشم از جهان بست.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۶۱| |
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به گزارش تابناک؛ اوا ماری سنت، یکی از معدود بازماندگان عصر طلایی هالیوود که در سالهای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ نقش نخست بازی میکرد. در ۱۰۲ سالگی به مرگ طبیعی چشم از جهان بست.
او بخاطر بازی در فیلم دربارانداز ساخته الیا کازان که مقابل مارلون براندو ظاهر شد، جایزه اسکار بازیگری گرفت. او در فیلم شمال از، شمالغربی ساخته آلفرد هیچکاک بازی کرده بود. ماری سنت در سالهای پایانی فعالیت بازیگری بیشتر ایفاگر نقش، مادران بود.
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