بازیگر و فعال حقوق معلولان درگذشت

آرجی میت، بازیگر سریال «بریکینگ بد» که نقش والتر جونیور، پسر والتر وایت با بازی برایان کرانستون، را بازی می‌کرد، در ۳۴ سالگی درگذشت.

به گزارش تابناک؛ آرجی میت، که در سریال موفق «بریکینگ بد» نقش پسر والتر وایت با بازی برایان کرانستون را بازی می‌کرد و بر اساس تجربه‌هایش از زندگی با فلج مغزی به فعال حقوق معلولان تبدیل شده بود، در ۳۴ سالگی از دنیا رفت.

نمایندگان میت این خبر را تأیید کردند و گفتند او در براونزویل، تگزاس فوت کرده است. علت مرگ هنوز اعلام نشده، اما سایت «تی‌ام زی» اعلام کرد که او به زندگی خود پایان داده است.

نمایندگان او گفتند: «با اندوهی عمیق، درگذشت غم‌انگیز آرجی میت، بازیگر محبوب، نیکوکار و مدافع پرشور حقوق معلولان را به اشتراک می‌گذاریم.»

از یک نقش ماندگار تا مبارزه برای حقوق معلولان

شخصیت میت در «بریکینگ بد»، والتر جونیور، نیز فلج مغزی داشت. او به دلیل محبوبیت این سریال، که از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ پخش شد و ۵۸ نامزدی امی دریافت کرد و ۱۶ جایزه برد، سکویی برای آگاهی‌بخشی درباره معلولیت و فراگیری ساخت.

میت بخشی از گروه بازیگرانی بود که در سال ۲۰۱۴ جایزه بهترین گروه بازیگری در مجموعه درام جوایز انجمن بازیگران سینمای آمریکا را در آن زمان کسب کرد.

آخرین نقش او بازی در کنار لین یین در فیلم مستقل «حرف زدن با غریبه‌ها» بود.