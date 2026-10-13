زمان اعلام نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۵

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تشریح وضعیت برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، از افزایش چشمگیر ضریب امنیت و ارتقای کیفیت این دوره نسبت به سال‌های گذشته خبر داد و تأکید کرد که با موارد احتمالی تخلف، مطابق «قانون رسیدگی به جرایم آزمون سراسری» برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

به گزارش تابناک؛ رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در تشریح آخرین وضعیت فرآیند آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: خدا را شکر آزمون امسال نسبت به سال‌های گذشته از بالاترین کیفیت و ضریب امنیت برخوردار بود. میزان تخلفات در آزمون سال ۱۴۰۵ بسیار کمتر بود و ما طبق «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون سراسری» با موارد احتمالی برخورد کرده و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.

محمدی در خصوص زمان‌بندی اعلام نتایج بیان کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر اعلام نتایج چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص، مصاحبه‌محور و معرفی‌شدگان برای ارزیابی معلمان است. امیدواریم دستگاه‌های متولی در زمان پیش‌بینی شده، نتایج این بخش را به سازمان سنجش ارسال کنند تا بتوانیم طبق تعهدمان، در نیمه دوم آبان‌ماه نتایج نهایی آزمون سراسری را اعلام کنیم.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بتوانند نیمسال اول تحصیلی خود را از آبان‌ماه آغاز کنند.

رئیس سازمان سنجش در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو و در پاسخ به سؤالی پیرامون ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد تقریباً مشابه سال ۱۴۰۴ است، درصد افزایش ظرفیت نیز متناسب با حدود ۳۰ درصدی که قرار است دانشجویان در حیطه پزشکی از مهر ۱۴۰۶ وارد دانشگاه شوند، تغییر جزئی خواهد کرد؛ البته این آمار تا لحظات آخر ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد.

محمدی در پایان و در پاسخ به دغدغه‌ای پیرامون شرایط دانشجویان ساکن در شهر‌های جنوبی کشور در صورت بروز احتمالی درگیری و نیاز به انتقال، خاطرنشان کرد: امیدوارم اتفاق خاصی نیفتد، اما این موضوع در حیطه اختیارات معاونت آموزشی وزارت علوم است و آنها متناسب با شرایط تصمیم‌گیری خواهند کرد. در سازمان سنجش، متولیِ بررسی و اعلام نتایج هستیم و باقی موارد مطابق با سیاست‌های کلی وزارت علوم پیش خواهد رفت.

منبع: آنا