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تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا

تصویر جدیدی از سیدمحمد خاتمی در فضای مجازی منتشر شده که او را با عصا در حال حرکت نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۱۹
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3461 بازدید
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۹
سیدمحمد خاتمی
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سیدمحمد خاتمی فضای مجازی رئیس جمهور اسبق رئیس جمهور ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
8
9
پاسخ
از نظر سیاسی باهاش هم نظر نیستم ولی ان شاء الله خداوند شفا دهد و بهبودی حاصل شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
احتمالا با جلیلی هم نظری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
4
6
پاسخ
خوب که چی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
31
6
پاسخ
پیر فتنه
پاسخ ها
شهاب
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
آمار و ارقام رسمی نشان می دهند دوران خاتمی نسبت به میزان درآمدهای دولت باثبات ترین دوره اقتصادی کشور بوده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
28
6
پاسخ
داره ننه من غریبم بازی درمیاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
11
4
پاسخ
خدایا توخود شاهدی که خاتمی سال ۸۸ می دانست هیچ تقلبی به این وسعت که هیچ به مقدار کم هم هرگز اتفاق نیافتاده ولی دانسته سکوت که نکرد هیچ با فتنه گران همراهی کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
1
2
پاسخ
خاتمی با روش های دست به عصا ( دقیقا عین تصویر ) جریان اصلاحات واقعی را در کشور مختل کرد و. منجر به وضع کنونی شد !
amir
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
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