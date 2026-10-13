تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا
تصویر جدیدی از سیدمحمد خاتمی در فضای مجازی منتشر شده که او را با عصا در حال حرکت نشان میدهد.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۱۹| |
3461 بازدید
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
از نظر سیاسی باهاش هم نظر نیستم ولی ان شاء الله خداوند شفا دهد و بهبودی حاصل شود.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
پیر فتنه
پاسخ ها
شهاب| |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
خدایا توخود شاهدی که خاتمی سال ۸۸ می دانست هیچ تقلبی به این وسعت که هیچ به مقدار کم هم هرگز اتفاق نیافتاده ولی دانسته سکوت که نکرد هیچ با فتنه گران همراهی کرد
خاتمی با روش های دست به عصا ( دقیقا عین تصویر ) جریان اصلاحات واقعی را در کشور مختل کرد و. منجر به وضع کنونی شد !