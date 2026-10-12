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یاسر آسانی دوباره مصدوم شد!

در جریان دیدار تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر، سهراب بختیاری‌زاده دو بازیکن خود را به دلیل مصدومیت از دست داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۹۳
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یاسر آسانی

به گزارش تابناک، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال که در نیمه نخست دیدار مقابل الغرافه قطر به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، در دقیقه ۶۶ به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به محمدحسین اسلامی داد.

آسانی در حالی در این مسابقه به میدان رفت که در دیدار هفته هشتم لیگ برتر مقابل تراکتور دچار مصدومیت شده بود و حضور او در ترکیب استقلال با ریسک بالایی همراه بود؛ ریسکی که سهراب بختیاری‌زاده با به میدان فرستادن این بازیکن پذیرفت، اما مصدومیت دوباره و خروج او از زمین می‌تواند نگرانی‌هایی را برای کادر فنی آبی‌پوشان ایجاد کند.

با مصدومیت آسانی و امیرمحمد رزاقی‌نیا، استقلال در حال حاضر دو بازیکن تأثیرگذار خود را در اختیار ندارد؛ موضوعی که می‌تواند کار بختیاری‌زاده را برای آماده‌سازی تیمش در آستانه دیدار هفته نهم لیگ برتر مقابل گل‌گهر سیرجان دشوار کند. وضعیت نهایی آسانی و مدت دوری احتمالی او از میادین نیز به بررسی‌های پزشکی بستگی خواهد داشت.

 

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یاسر آسانی مصدومیت استقلال لیگ نخبگان آسیا
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