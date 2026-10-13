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الغرافه از پس استقلال برنیامد/ آسانی آمد، گل زد، رفت

تیم فوتبال استقلال ایران در دومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا برابر الغرافه قطر با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۹۵
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استقلال

‌به گزارش تابناک، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب دومین دیدار خود در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۲۱:۴۵ روز دوشنبه، ۲۰ مهر در قطر به مصاف الغرافه رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال به پایان رسید.

ترکیب الغرافه: احمد کونه، آل رشیدی (میسون هولگیت ۷۵)، سیدو سانو (فلورینل کومان ۷۵)، دامه ترائوره (علا الدین ۴۶)، یاسین براهیمی (ناصر محمد ۸۰)، فرانک ماگری (علی سوراگ ۶۴)، فرجانی ساسی، ایوب العلوی، سیف‌الدین فضل‌الله، فابریسیو دیاز و آدام اوناس.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، امیرمحمد رزاقی‌نیا، جلال‌الدین ماشاریپوف (علیرضا کوشکی ۵۳)، سعید سحرخیزان، حسین گودرزی، عارف آقاسی و اسماعیل قلی‌زاده (یاسر آسانی ۳۲ (محمدحسین اسلامی ۶۷)).

گلزنان: یاسر آسانی (۳۷) و حسین گودرزی (۶۰) برای استقلال و فرجانی ساسی (۴۸) برای الغرافه

نیمه نخست

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در آغاز بازی، توپ و میدان را در اختیار گرفتند. الغرافه در حملات خود خطرناک ظاهر می‌شد و در دقیقه ۲۰ با حرکتی از سمت چپ خط دفاعی استقلال روی دروازه آبی‌ها خطرساز شد.

پس از مصدومیت امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی در دقیقه ۳۲ به جای او وارد زمین شد. آسانی به دلیل مصدومیتی که در بازی برابر تراکتور متحمل شد، امروز کار خود را از روی نیمکت آغاز کرد.

گل‌ اول استقلال: یاسر آسانی تنها به پنج دقیقه زمان نیاز داشت تا در دقیقه ۳۷ با یک شوت فوق‌العاده دروازه الغرافه باز کند.

نیمه دوم

گل اول الغرافه: با شروع نیمه دوم فشار الغرافه روی دروازه استقلال افزایش پیدا کرد و فرجانی ساسی در دقیقه ۴۸ در محوطه جریمه آبی‌پوشان توپ را وارد دروازه نماینده ایران کرد.

گل دوم استقلال: حسین گودرزی از اشتباه مدافعان الغرافه استفاده کرد و پشت محوطه جریمه این تیم صاحب توپ شد. گودرزی اقدام به شوت زنی کرد و توپ روی دفع اشتباه دروازه‌بان در دقیقه ۶۰ وارد دروازه الغرافه شد.

یاسر آسانی که در نیمه نخست به میدان آمد و گل‌ اول آبی‌پوشان را به ثمر رساند در دقیقه ۶۷ مصدوم شد و از زمین بازی بیرون رفت.

مهاجمان استقلال در این بازی فرصت‌های مختلفی را از دست دادند، سعید سحرخیزان علی‌رغم تلاش‌های خود در زدن ضربات آخر موفق نبود تا بازی همچنان با نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال در جریان باشد.

حبیب فرعباسی در این بازی عملکرد خوبی داشت و توپ‌های خوبی را از مهاجمان الغرافه گرفت. در دقیقه ۸۴ شوت بازیکن حریف را در محوطه شش قدم به خوبی به کرنر فرستاد.

 

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استقلال لیگ نخبگان آسیا سهراب بختیاری زاده سرمربی یاسر آسانی گلزنی
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