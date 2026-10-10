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آخرین وضعیت یاسر آسانی پس از مصدومیت

وضعیت وینگر استقلال برای همراهی آبی‌پوشان در بازی پیش رو بهتر شده، اما حضور او در این مسابقه هنوز قطعی نیست.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۵۷
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یاسر آسانی

به گزارش تابناک، یاسر آسانی، وینگر استقلال، پس از مصدومیت در دیدار مقابل تراکتور، مراحل بهبودی خود را پشت سر می‌گذارد. شرایط این بازیکن نسبت به روزهای گذشته بهتر شده، اما او هنوز به بهبودی کامل نرسیده است.

قرار است امشب اقدامات لازم برای بهبود وضعیت آسانی انجام شود و فردا از این بازیکن تست گرفته شود. در صورتی که نتیجه تست رضایت‌بخش باشد، آسانی می‌تواند استقلال را در بازی پیش رو همراهی کند.

تصمیم نهایی درباره حضور او پس از ارزیابی فردا مشخص خواهد شد.

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استقلال یاسر آسانی بازیکن استقلال مصدومیت
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