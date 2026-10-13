عکس: نمایش ورزش زورخانه‌ای ایران در بریکس ۲۰۲۶ هند

اجرای باشکوه ورزشکاران تیم ملی ورزش زورخانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های نمایشی ورزش‌های بومی و سنتی کشور‌های عضو بریکس ۲۰۲۶ در شهر احمدآباد هند، در حضور نمایندگان و ورزشکاران کشور‌های شرکت‌کننده، جلوه‌ای از فرهنگ پهلوانی، روحیه جوانمردی و میراث کهن ورزش ایرانی را به نمایش گذاشت. این رویداد بین‌المللی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ورزش‌های اصیل ایران، تبادل فرهنگی و آشنایی ملت‌ها با سنت‌ها و آیین‌های ورزشی یکدیگر فراهم کرد. عکس: عزت اله صوفی