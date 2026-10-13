En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۸۴۹۲
بازدید: ۲

عکس: نمایش ورزش زورخانه‌ای ایران در بریکس ۲۰۲۶ هند

اجرای باشکوه ورزشکاران تیم ملی ورزش زورخانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های نمایشی ورزش‌های بومی و سنتی کشور‌های عضو بریکس ۲۰۲۶ در شهر احمدآباد هند، در حضور نمایندگان و ورزشکاران کشور‌های شرکت‌کننده، جلوه‌ای از فرهنگ پهلوانی، روحیه جوانمردی و میراث کهن ورزش ایرانی را به نمایش گذاشت. این رویداد بین‌المللی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ورزش‌های اصیل ایران، تبادل فرهنگی و آشنایی ملت‌ها با سنت‌ها و آیین‌های ورزشی یکدیگر فراهم کرد. عکس: عزت اله صوفی

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری ورزش زورخانه ای بریکس هند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha