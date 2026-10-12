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دسترسی بانکی ۵ صرافی رمزارزی قطع شد

دسترسی پنج صرافی ارز دیجیتال در ایران به خدمات بانکی و برداشت غیرحضوری از ساعت ۱۶ امروز، دوشنبه ۲۰ مهرماه، به مدت سه روز محدود می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۸۷
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صرافی رمزارز

به گزارش تابناک، صرافی‌های نوبیتکس، رمزینکس، بیت‌پین، ارزینجا و تترلند پنج پلتفرم رمزارزی هستند که مشمول این محدودیت شده‌اند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، با اجرای این تصمیم، کاربران این صرافی‌ها امکان واریز و برداشت وجه از مسیرهای بانکی و غیرحضوری را نخواهند داشت.

گفته می‌شود این تصمیم در کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده و بانک مرکزی نیز با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها، اجرای آن را ابلاغ کرده است.

علت محدودیت بانکی صرافی‌های رمزارزی چیست؟

در واکنش به این تصمیم، نوبیتکس اعلام کرده است که محدودیت‌های اعمال‌شده به دلیل پافشاری صرافی‌ها بر حفظ حریم خصوصی کاربران و خودداری از ارائه اطلاعات آن‌ها صورت گرفته است.

بر اساس گزارش‌های موجود، محدودیت اعلام‌شده در مرحله نخست سه روز ادامه خواهد داشت؛ با این حال، احتمال تمدید آن نیز مطرح شده است.

کدام صرافی‌های ارز دیجیتال مشمول محدودیت شده‌اند؟

فهرست پنج پلتفرم اعلام‌شده برای اجرای این محدودیت عبارت است از:

• نوبیتکس
• رمزینکس
• بیت‌پین
• ارزینجا
• تترلند

با اجرای این تصمیم، دسترسی کاربران این پلتفرم‌ها به خدمات بانکی و امکان واریز و برداشت غیرحضوری با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره دامنه اجرای محدودیت و احتمال تمدید آن، به اعلام رسمی نهادهای مسئول بستگی دارد.

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برچسب ها
صرافی رمزارز نوبیتکس بیت پین صرافی تترلند محدودیت بانک مرکزی همتی
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