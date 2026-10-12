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حمایت ۶۰ کشور از آزادی کشتیرانی در تنگه‌های بین المللی

۶۰ کشور روز دوشنبه با حمایت از بیانیه‌ای مشترک، بر حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی تأکید کردند و مخالفت خود را با وضع عوارض عبور و اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز در این گذرگاه‌های دریایی اعلام کردند.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۷۲
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، ۶۰ کشور، امروز- دوشنبه- از بیانیه‌ای حمایت کردند که در آن بر تلاش برای حفظ آزادی کشتیرانی و مخالفت با وضع عوارض عبور از تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی تأکید شده است.

در این بیانیه آمده است: «ما از ابتکارهای چندجانبه جاری که ماهیتی دفاعی و غیرتنش‌زا دارند و با هدف حفظ آزادی کشتیرانی دنبال می‌شوند، حمایت می‌کنیم.»

این بیانیه از حمایت کشورهایی از جمله اعضای اتحادیه اروپا، استرالیا، ژاپن و انگلیس برخوردار است.

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: «ما با هرگونه اقدام، از جمله وضع عوارض غیرقانونی، دریافت هزینه عبور، اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز، الزام به دریافت مجوز قبلی یا هر شرط دیگری که مانع کشتیرانی قانونی از طریق تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی شود یا آن را تضعیف کند، مخالفیم.»

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کشتی رانی تنگه ایران تنگه هرمز مدیریت تنگه هرمز
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