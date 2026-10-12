روایت سخنگوی واخ از واگذاری 110 هکتار چابهار به افغانستان

پس از آنکه محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، در گفت‌وگو با شبکه سحر گفت: «...توافقی کردیم که در جلسه‌ای که با وزیر صنعت داشتیم پیشنهاد دادند که یک منطقه‌ای را به افغانستان اختصاص دهیم. یعنی افغانستان بتواند در بندر چابهار در منطقه آزاد، سرزمینی متعلق به خودش داشته باشه. بنده امروز پیگیری کردم و به این جمع بندی رسیدیم که بتوانیم حدود تقریباً ده هکتار زمین را در خود بندر چابهار یعنی در کنار آب به افغانستان اختصاص دهیم...» حالا اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه ضد رد چنین توافقی گفت: «موضوع واگذاری 110 هکتار زمین به افغانستان سوءتفاهم بود!» روایت بقائی درباره آنچه قرار است رخ دهد را می‌بینید و می‌شنوید.