تأمین پایدار اقلام حیاتی و تقویت ذخایر استراتژیک در شرایط پس از تنش‌های نظامی، سیاست‌گذار پولی را به فعال‌سازی ابزارهای اعتباری و گشایش خطوط ویژه ارزی سوق داده است.

به گزارش تابناک، بر اساس بخشنامه اداره کل عملیات ارزی، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی ۶۰ میلیون دلاری از محل منابع بانک‌ها برای واردات کالاهای اساسی ابلاغ شد. این اقدام پیرو مصوبه بانک مرکزی و با هدف حفظ امنیت غذایی و تداوم زنجیره تأمین تا پایان سال جاری اجرایی می‌شود.