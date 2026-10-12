سومین سوپرتانکر هدف حمله سپاه قرار گرفت





به گزارش؛ تابناک روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: صبح امروز سومین نفتکش متخلف از نوع سوپر تانکر در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.



این نفتکش با خاموش نمودن سیستم ناوبری خود و با بی توجهی به هشدارهای نیروی دریایی سپاه، مانند متخلفین قبلی قصد خروج از تنگه هرمز و مختل کردن نظم و امنیت آن را داشت؛که مورد اصابت قرارگرفت.



نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: هرگونه همکاری کشتی‌ها تجاری و نفتکش با ارتش تروریست و قاچاقچی امریکای متجاوز و غارتگر در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس با برخورد قاطع ما روبرو خواهد شد.