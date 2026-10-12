رونن برگمن؛ خبرنگار نیویورک تایمز یا راوی موساد؟

سابقه فعالیت در بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل و دسترسی گسترده به منابع ارشد امنیتی، کارنامه رونن برگمن را با پرسش‌هایی درباره مرز میان روزنامه‌نگاری تحقیقی و روایت‌سازی امنیتی مواجه کرده است.

به گزارش تابناک؛ رونی برگمن فردی که چند سال پیش به نیویورک تایمز پیوست و با همکاری فرد مشکوکی به نام فرناز فصیحی، میز مستقلی برای عملیات روانی علیه ایران آغاز کرد

روز گذشته در گزارشی به بررسی سابقه و ماهیت باراک راوید، ظاهراً خبرنگار آکسیوس پرداختیم و اشاره کردیم که بر اساس مستندات آشکار، او نه یک خبرنگار و رسانه‌ای مستقل، بلکه افسر اطلاعاتی واحد ۸۲۰۰ اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی است.

رونن برگمن و روایت‌های امنیتی علیه ایران

اما گزارش امروز به «رونن برگمن» اختصاص دارد؛ فردی که چند سال پیش به نیویورک تایمز پیوست و با همکاری فرد مشکوکی به نام فرناز فصیحی، میز مستقلی برای عملیات روانی علیه ایران آغاز کرد. اتفاقات سال ۱۳۹۸ در ایران یکی از مهمترین مقاطعی بود که نیویورک تایمز با کارسازی برگمن و فصیحی، مطالب فراوانی علیه ایران منتشر کردند و حتی در برخی برهه‌ها از نظر خصومت و ارائه اطلاعات غلط، از بی‌بی‌سی و اینترنشنال نیز پیشی گرفتند.

از برگمن دو کتاب امنیتی درباره ایران، با عنوان‌های «نبرد مخفی علیه ایران» و «برخیز و اول تو بکش» هم منتشر شده است که مشخصاً به پشت پرده ترور‌های موساد در ایران می‌پردازد؛ امّا برگمن و همکار ایرانی‌اش فرناز فصیحی غالباً ادعا می‌کنند که به عنوان یک روزنامه‌نگار تحقیقی و از طریق مراوده مستقل حرفه‌ای با پشت پرده امنیتی در اسرائیل این کتاب‌ها نگارش و یا گزارش‌ها درباره مسائل امنیتی ایران نوشته می‌شود.

ردپای اطلاعات نظامی اسرائیل در کارنامه رونن برگمن

با این حال سابقه رونن برگمن، نشانه‌های آشکاری از وابستگی سازمانی او به نهاد‌های امنیتی-اطلاعاتی رژیم صهیونیستی دارد و به نظر می‌رسد که او نیز همچون باراک راوید، نه یک خبرنگار مستقل، بلکه مامور امنیتی رژیم در رسانه‌های آمریکایی است.

رونن برگمن دانش‌آموخته حقوق است و در دستگاه قضائی رژیم نیز کارآموزی کرده است، امّا رسته‌ی نظامی-امنیتی او «بخش اطلاعاتی-تحقیقاتی پلیس نظامی ارتش اسرائیل» بوده است و این موضوع یکبار در نشریه نیوزویک نیز درج شده است.

نیوزویک درباره زندگی نظامی-امنیتی او اشاره کرده است که کار اصلی برگمن «جذب و اداره منابع انسانی» یا مشخصاً «خبرچین‌ها» در بخش تحقیقاتی ارتش رژیم بوده است و در واقع برگمن، متخصص جاسوس‌یابی و استخدام خبرچین است و شاید به همین دلیل است که او برخلاف باراک راوید، نه به صورت فردی، بلکه با یک فرد ایرانی‌الاصل مانند فرناز فصیحی سال‌ها همکاری می‌کند.

برخی اطلاعات هم حاکیست که فرناز فصیحی، همکار مستقیم افسر اطلاعاتی اسرائیلی، بعضاً از طریق برخی روابط خود در ایران به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد و سپس در برخی از گزارش‌ها، این اطلاعات اولیه، به اطلاعات دروغین و داده‌های گمراه‌کننده الصاق، و عملیات شناختی علیه ایران انجام می‌شود.

رونن برگمن قبل از نیویورک تایمز، مدتی برای رسانه «هاآرتص» اسرائیل و پس از آن برای «یدیعوت آحارونوت» کار کرده و مسئولیت خود را در این رسانه‌ها، خبرنگار ارشد امور نظامی و اطلاعاتی عنوان می‌کند!

رونن برگمن و معمای دسترسی به اسرار موساد

برگمن مدعی است که برای نگارش کتاب مشهورش، «برخیز و اول تو بکش»، که درباره ترور‌های موساد در ایران است، با ۱۰۰۰ منبع امنیتی در ۲۰ کشور ملاقات کرده است! ناشر کتاب او گفته است که منابع برگمن، مقام‌های بلندپایه ارتش اسرائیل، موساد (اطلاعات خارجی رژیم)، شین بت (اطلاعات داخلی رژیم) و سزریا یا کیساریا (Caesarea) یعنی بخش «عملیات ویژه موساد» بوده‌اند.

بدیهی است که یک روزنامه‌نگار مستقل و بدون ارتباطات سازمانی با نهاد‌های امنیتی اسرائیلی هیچگاه نمی‌تواند به چنین مقاماتی در این سطح و با این پروتکل دسترسی داشته باشد.

منبع: تسنیم