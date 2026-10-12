رقابت پنهان عربستان و امارات در جنوب یمن

امارات بازگشت به جنگ یمن را به حفظ سهم خود در جنوب این کشور و بازیابی نفوذ سیاسی و نظامی‌اش مشروط کرده است.

به گزارش تابناک؛ روزنامه الاخبار نوشت، با وجود سفر منصور بن زاید، معاون رئیس امارات به عربستان سعودی، هنوز نشانه‌ای از حل‌وفصل اختلافات دو کشور بر سر یمن دیده نمی‌شود. ابوظبی برای ورود به جنگ، بازپس‌گیری اداره جنوب یمن و حفظ سهم خود را شرط کرده است؛ در حالی که ریاض همچنان اهرم‌های فشار خود را حفظ کرده و شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات را به خیانت متهم می‌کند.

با گذشت دو هفته از سفر منصور بن زاید، معاون رئیس امارات، به عربستان سعودی، هنوز هیچ نشانه عملی از پیشرفت در حل اختلافات دو کشور مشاهده نشده است؛ موضوعی که برخلاف پیش‌بینی‌هایی است که انتظار داشتند این سفر به حل‌وفصل اختلافات باقی‌مانده میان دو طرف، به‌ویژه درباره پرونده یمن منجر شود.

به نظر می‌رسد ریاض حاضر نیست مطالبات ابوظبی را بپذیرد؛ مطالباتی که بر واگذاری انحصاری مدیریت استان‌های جنوبی یمن به امارات تأکید دارد. ابوظبی این استان‌ها را حوزه نفوذ خود و سهم سیاسی و نظامی‌اش در ازای شراکت پیشین با عربستان به‌عنوان شریک دوم در ائتلاف عربی می‌داند. با این حال، عربستان این مطالبات را از منظری راهبردی‌تر بررسی می‌کند؛ زیرا بیم آن دارد که پذیرش نفوذ امارات در جنوب، به از دست رفتن اهرم‌های باقی‌مانده ریاض در معادله یمن منجر شود، بی‌آنکه پیشرفت مشابهی در شمال این کشور تضمین شده باشد.

با وجود شرایط دشواری که عربستان در یمن با آن مواجه است و نیاز این کشور به استفاده از تمام اهرم‌های موجود، دولت عدن، همسو با ریاض، همچنان عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب، را به خیانت بزرگ متهم می‌کند.

در مقابل، امارات امکان ورود مستقیم به جنگ در کنار عربستان را ندارد؛ به‌ویژه آنکه قدرت‌های بزرگ بین‌المللی و منطقه‌ای به دلیل مخاطرات امنیتی و راهبردی ناشی از چنین مداخله‌ای، تمایلی به ورود به این درگیری ندارند. افزون بر این، امارات همچنان با پیامد‌های جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران دست‌وپنجه نرم می‌کند و ورود به رویارویی دیگری که هزینه‌های سنگینی برای این کشور به همراه داشته باشد، به سود ابوظبی نیست.

به گفته ناظران، تنها در صورتی ممکن است امارات تصمیم به مشارکت مستقیم در جنگ یمن بگیرد که آمریکا نیز وارد این جنگ شود و طرحی جامع وجود داشته باشد که سهم ابوظبی از غنایم و دستاورد‌های جنگ را تضمین کند. این دقیقاً همان اتفاقی بود که در سال ۲۰۲۱ رخ داد؛ زمانی که امارات به درخواست واشنگتن و برای دفاع از مأرب در برابر نیرو‌های انصارالله، بار دیگر به یمن بازگشت؛ آن هم پس از آنکه در سال ۲۰۱۹ رسماً از این کشور اعلام خروج کرده بود.

حتی در آن زمان نیز، اگر تأسیسات حیاتی امارات هدف حملات نیرو‌های انصارالله قرار نمی‌گرفت و این حملات تهدیدی مستقیم برای امنیت و رشد اقتصادی این کشور ایجاد نمی‌کرد، بعید بود ابوظبی بار دیگر در نبرد یمن مداخله کند.

رسانه‌های اماراتی و جریان‌های جنوبی نزدیک به ابوظبی همچنان از تحقیر کردن‌های عربستان خشمگین‌اند.

در حال حاضر، مواضع رسانه‌های اماراتی و شبکه‌های جریان‌های جنوبی نزدیک به ابوظبی نشان می‌دهد که این کشور هنوز از پیامد‌های آنچه اهانتی شدید از سوی عربستان می‌داند، عبور نکرده است؛ اهانتی که به گفته این جریان‌ها، در پایان سال گذشته میلادی و با بیرون راندن اجباری امارات از استان‌های جنوبی یمن رخ داد.

بسیاری از فعالان و سیاستمداران جنوب یمن نیز آشکارا از ناکامی‌های ریاض ابراز خشنودی می‌کنند؛ چه در مدیریت عملیات نظامی و چه در حفاظت از تأسیسات حیاتی.

برای نمونه، صلاح بن لغبر، نویسنده و فعال نزدیک به شورای انتقالی جنوب که در ابوظبی اقامت دارد، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هرچه نوشته‌های کارشناسان سعودی، از جمله روزنامه‌نگاران، روشنفکران و استادان دانشگاه را بیشتر می‌خواند، دلایل ناکامی‌های پی‌درپی عربستان را بهتر درک می‌کند. او علت این ناکامی‌ها را آنچه «ناآگاهی شگفت‌آور درباره یمن، سرزمین، مردم، تاریخ و جامعه آن، افزون بر سطحی‌نگری در تفکر» خواند، دانست.

از سوی دیگر، با وجود آنکه نیرو‌های «تیپ‌های عمالقه» از نظر نیروی انسانی عمدتاً از جنگجویان سلفی جنوب یمن، به‌ویژه استان لحج، تشکیل شده‌اند، ادبیات شورای انتقالی جنوب در مقایسه با مواضع پیشین، در تعیین شروط مشارکت در عملیات نظامی سخت‌گیرانه‌تر شده است. این شورا مشارکت نیرو‌های خود را به دفاع از جنوب و آرمان سیاسی آن مشروط می‌کند و با اعزام جنگجویان جنوبی به نبرد‌های شمال یمن بدون دریافت امتیاز یا دستاوردی در مقابل، مخالف است.

عیدروس الزبیدی در گفت‌و‌گو با شبکه اسکای‌نیوز عربی اعلام کرد که نیرو‌های جنوبی کنترل مناطقی در المضاربه، باب‌المندب و جزیره میون را دوباره به دست گرفته‌اند. وی افزود که جنوبی‌ها نمی‌پذیرند «پیروزی‌های نیروهایشان» به نام طرف‌های دیگر ثبت شود. او همچنین فداکاری‌های نیرو‌های جنوبی را به هدف تشکیل «جنوبی مستقل و برخوردار از حاکمیت» پیوند داد.

در چنین فضایی، شورای انتقالی جنوب برای برگزاری مراسم سالگرد انقلاب ۱۴ اکتبر علیه استعمار بریتانیا آماده می‌شود. این شورا قصد دارد با سازمان‌دهی تجمعی گسترده در عدن، این مناسبت را به نوعی همه‌پرسی مردمی درباره جایگاه و حضور سیاسی خود تبدیل کند.

این شورا همچنین امیدوار است از حضور گسترده مردم برای ارسال پیامی روشن به ریاض استفاده کند؛ پیامی مبنی بر اینکه شورای انتقالی همچنان بازیگری تعیین‌کننده در معادله جنوب یمن است و تلاش‌ها برای به حاشیه راندن یا منزوی کردن آن نتیجه‌بخش نخواهد بود.

منبع: فارس