حکم ابطال انتخابات بدنسازی صادر شد

نتیجه انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام دو ماه بعد از برگزاری، باطل شد.

به گزارش تابناک؛ انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ۲۰ مرداد سال جاری برگزار و مجتبی ملکی به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شد.

عبدالمهدی نصیرزاده رئیس پیشین این فدراسیون که از سوی کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان مجوز حضور در انتخابات را دریافت نکرده بود، اقدام به شکایت کرد و در نهایت حکم ابطال انتخابات این فدراسیون را گرفت.

این رأی از سوی شعبه ١٣ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است.

رأی صادره بدوی بوده و ظرف ٢٠ روز قابل اعتراض است.

این رأی در حالی صادر شده که فدراسیون ایران چندی قبل از سوی فدراسیون جهانی تعلیق شد.

طی چند روز گذشته نتیجه انتخابات فدراسیون‌های تکواندو و سوارکاری نیز باطل شده بود.

منبع: تسنیم