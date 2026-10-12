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عکس روز ناسا از ماه، مشتری و قمرهایش در یک قاب

تصویری که ناسا برای امروز در نظر گرفته، نمایی جذاب از هلال ماه و سیاره مشتری و قمرهایش همگی در یک قاب است.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۹۲
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ماه

به گزارش تابناک، در تصویر روز ناسا شاهد قابی زیبا از هلال ماه به همراه درخشش سیاره مشتری و قمرهایش هستیم. در واقع در این تصویر، پنج قمر را شامل چهار قمر مشتری و تنها قمر زمین می‌بینیم.

 

ثبت این تصویر از چندین قمر به این دلیل امکان‌پذیر شد که ماهِ زمین هفته گذشته مستقیماً از مقابل مشتری عبور کرد.

 

این تصویر برجسته، مجموعه‌ای از نوردهی‌های نزدیک به هم‌ترازی است که از وستچستر نیویورک در ایالات متحده گرفته شده است.

 

هلال ماه زمین که با نور خورشید روشن شده است، در پایین سمت چپ، بیش از حد نوردهی شده است، در حالی که سمت شب ماه، در بالا سمت راست، به دلیل انعکاس نور از زمین، کمی روشن شده است.

 

قمر‌های گالیله‌ای درخشان مشتری، تقریباً به صورت عمودی بالای ماه، از پایین به بالا به تریتب به نام‌های گانیمد (Ganymede)، آیو (Io)، کالیستو (Callisto) و اروپا (Europa) قرار دارند.

 

گفتنی است که قمر‌های کالیستو، گانیمد و آیو از ماه زمین بزرگتر هستند، در حالی که قمر اروپا فقط کمی کوچکتر از آن است.

 

فضاپیمای رباتیک ناسا موسوم به جونو (Juno)، در حال حاضر در حال چرخش به دور مشتری است و تاکنون از نزدیکی سه تا از این قمر‌ها عبور کرده است.

 

 

منبع: ایسنا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
چه عکس قشنگی گذاشتید
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