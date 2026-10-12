بازنشستگی در انقلاب مفهومی ندارد!

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه آیا شخصی را سراغ دارید که قبل از فوتش از مسئولیت کناره گیری کند، گفت: «هیچ اشکالی ندارد که مسئولین در سنین بالا کار کنند. خیلی از اساتید حوزه 90 تا 95 سال سن دارند و تجارب خوبی دارند، حیف است که اینها را کنار بگذاریم. نسل ما حرف جوان‌ها را خیلی خوب متوجه می‌شوند. فلسفه بازنشستگی مربوط به ما و کشورهای مسلمان نیست، مسلمان واقعی باید تا آنجا که می‌تواند خدمت کند. میز، صندلی و قدرت جذاب است و خدایی نکرده ممکن است شیطان وسوسه کند!» اظهارات میرسلیم را می‌بینید و می‌شنوید.