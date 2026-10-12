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کد خبر:۱۳۹۸۳۹۰
کد خبر:۱۳۹۸۳۹۰
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نظرات: ۱
نبض خبر

بازنشستگی در انقلاب مفهومی ندارد!

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه آیا شخصی را سراغ دارید که قبل از فوتش از مسئولیت کناره گیری کند، گفت: «هیچ اشکالی ندارد که مسئولین در سنین بالا کار کنند. خیلی از اساتید حوزه 90 تا 95 سال سن دارند و تجارب خوبی دارند، حیف است که اینها را کنار بگذاریم. نسل ما حرف جوان‌ها را خیلی خوب متوجه می‌شوند. فلسفه بازنشستگی مربوط به ما و کشورهای مسلمان نیست، مسلمان واقعی باید تا آنجا که می‌تواند خدمت کند. میز، صندلی و قدرت جذاب است و خدایی نکرده ممکن است شیطان وسوسه کند!» اظهارات میرسلیم را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر مصطفی میرسلیم ویدیو بازنشستگی مسئولین نظام کارگزاران نظام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
جامعه شناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
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2
پاسخ
به آقای میرسلیم که علاقمند است مادام‌العمر کار کند و بازنشسته نشود پیشنهاد می شود از دولت حقوق و مزایا آنچنانی دریافت نکند بعد اگر دلش خواست تا فوت‌شان مجانی برای ملت ایران کار و خدمت کند.
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