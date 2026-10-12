به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن قرائت ابیاتی از حافظ شیرازی، فرارسیدن«روز گرامیداشت حافظ» این شاعر نامدار ایرانی را گرامی داشت.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه در پاسخ به این سوال که آمریکایی‌ها مدعی هستند که ایران اهرم تنگه هرمز را از دست داده است و اکنون کنترل تنگه هرمز در دست آنهاست؟ گفت: ادعاهای آمریکایی‌ها در این زمینه با آنچه که در روی زمین شاهد آن هستیم هیچ تطابقی ندارد.

وی افزود: آنها می‌توانند بگویند که ایران اهرم خود را از دست داده است ولی ما کار خود را می‌کنیم و فکر نمی‌کنم که بازارهای مالی نیز به چنین ادعاهایی که از سوی آمریکایی‌ها مطرح می‌شود توجهی کند و وقعی بگذارد چنانکه می‌بینیم خود آمریکایی‌ها برای تامین سوخت به دیگر کشورها متوسل شده‌اند و این خود گویای وضعیت است.

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ داد برای اهرم سازی نبوده است، ادامه داد: آنچه که در تنگه هرمز از نهم اسفند 1404 شاهد هستیم، نتیجه عملکرد آمریکا و اسرائیل است و تا مادامی که آمریکا اصرار داشته باشد این آبراه را از طریق محاصره اقتصادی و جنگ دریایی ناامن کند، امنیت به این آبراه برنمی‌گردد.

بقایی گفت: ما از این وضعیت خوشحال نیستیم چرا که امنیت تنگه هرمز بیش از هر چیزی برای ما لازم است ولی آمریکا با این اقدام تجاوزکارانه خود برای خودش، منطقه و دنیا ایجاد دردسر کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه در پاسخ به این سوال در ارتباط با گفت‌وگوی تلفنی شب گذشته وزیران امور خارجه ایران و عربستان در حالی که شاهد افزایش تنش بین یمن و عربستان هستیم و همچنین گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه ولیعهد سعودی تاکید کرده است که راه‌های دیپلماتیک بین ایران و عربستان حفظ شود ولی ریاض از افزایش فشار اقتصادی بر ایران حمایت می‌کند؟ گفت: طبیعی است که رسانه‌ها تحلیل‌های خودشان را داشته باشند.

برای حل تنش میان عربستان و یمن آمادگی داریم

وی افزود: این گفت‌وگو در ادامه رایزنی‌هایی بود که ایران با کشورهای منطقه دارد، ما شدیداً نگران اتفاقاتی هستیم که در شبه جزیره عربستان رخ می‌دهد. بارها برای کمک و حل این موضوع و انجام گفت‌وگو بین طرفین اعلام آمادگی کرده‌ایم، چرا که معتقدیم تداوم و تشدید تنش بین دو کشور اسلامی صرفاً باعث بهره‌برداری رژیم صهیونیستی خواهد شد و نمی پذیریم که بین دو کشور اسلامی درگیری و تنش وجود داشته باشد، از طرف دیگر به اندازه کافی منطقه ما به خاطر اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا پرتنش است.

بقایی تاکید کرد که مردم یمن حق دارند که بدون محاصره و فشار زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: در تماس دیشب آمادگی خود را برای کمک برای حل و فصل این تنش از طریق گفت‌وگو اعلام کردیم.

سخنرانی روبیو در آتن جنگ شناختی علیه ایران بود

وی در پاسخ به سوالی درباره سخنرانی پرحاشیه وزیر خارجه آمریکا در آتن درباره تاریخ ایران و اهمیت آن در زمان کنونی گفت: این سخنرانی و انتخاب این چیدمان توسط وزیر خارجه آمریکا را باید به عنوان بخشی از جنگ شناختی علیه ایران و شاید جهان در نظر گرفت. ارائه تفسیری کاملا کج و معوج و وارونه از حوادث تاریخی برای توجیه جنگ‌طلبی آمریکا هم خطرناک است و هم جفا به فرهنگ و تمدن یونان است. البته ناخواسته، وزیر خارجه آمریکا به واقعیت‌هایی اعتراف کرد؛ به اینکه ایران نه صرفا به عنوان یک تکه خاک و جغرافیا بلکه به‌عنوان یک منش، مفهوم و ایده به مدت هزاران سال تداوم داشته است. تداوم یک تمدن و فرهنگ حتما نمی‌تواند بر اثر فتوحات جغرافیایی و نظامی حاصل شود. راز مانایی و تداوم ایران، چیزی نیست جز تعامل‌پذیری و متعامل بودن آن.

بقائی افزود: اگر به پاسارگارد نگاه کنید، نشانه‌های همه فرهنگ‌ها و تمدن‌هایی که رقبای آن روز ایران بودند هم دیده می‌شود. ایرانیان همیشه اهل رقابت بودند اما با تعامل. ما هیچ‌ وقت اقتدار و حیات خود را در نفی دیگران جستجو نکردیم. ما حتی با رقبای خود هم در تعامل بودیم. غرب امروز از لحاظ مبنایی و اندیشه‌ای وجود نمی‌داشت اگر اندیشمندان ایرانی و مسلمان در دوران تاریک قرون وسطی مترجم و مفسر اندیشه‌های یونانی نمی‌بودند.

وی گفت: آمریکای امروز چه ارتباطی با یونان دارد؟ یونانی که فقط جنگ و جنگ‌آوری نبوده بلکه از فلسفه و فرهنگ برخوردار بوده است. تمدن ایرانی همیشه با وصل کردن و ساختن استقرار پیدا کرده و تداوم یافته است. خواجه حافظ شیرازی ما یکی از افتخارات تمدنی ایران است. من از مشاوران آقای روبیو خواهش می‌کنم که یک جلد دیوان حافظ که حتما به زبان اسپانیولی کوبایی ترجمه شده هم به ایشان تقدیم کنند که با لطافت تمدن و فرهنگ ایرانی آشنا شوند.

بقایی با ابراز امیدواری از اینکه این موضوع دیگر تکرار نشود، گفت: در دوره‌ای که جهان با ستیزه‌جویی آمریکا مواجه است، صحبت کردن از دوگانه‌های ایدئولوژیک و تمدنی، خطای محض است. اینکه بخواهید اندیشه‌های مبتنی بر برخورد تمدن‌ها را به شیوه دیگری بیان کنید، حتما هیچ نیت خیری در آن نیست جز مشروعیت‌سازی برای جنگ و تجاوز.

وی افزود: آمریکا نمی‌تواند خودش را نماینده تمدن غرب و یونانی معرفی کند. آیا دو جنگ جهانی که بین اروپایی‌ها واقع شد و جهان را در کام خود فرو برد، آیا ناشی از تقابل تمدن شرق و غرب بود؟ آیا استعمار نتیجه تعارض بین شرق و غرب بود؟ جنایات سه سال گدشته آیا نتیجه تقابل ایران و آمریکا بود؟ اساسا جنگ خود آمریکا که به استقلال آمریکا منجر شد آیا علیه تمدن ایرانی و فارسی بود یا علیه انگلستان؟

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: کسانی که سخنرانی وزیر خارجه آمریکا را نوشته‌اند، به این تناقض‌ها واقف بوده‌اند، اما تعمدا نادیده گرفتند، آن‌هم صرفا برای توجیه تجاوز و خشونت. قطعا کشورهای اروپایی و آنهایی که خودشان را میراث‌دار تمدن غرب و یونانی می‌دانند، حتما وظیفه دارند مواضع خود را روشن کنند. اینکه همزمان که آمریکا به تجاوز علیه ایران یک پوشش و قالب تمدنی می‌دهد و همزمان یورش بی‌سابقه‌ای به چارچوب نهادی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده وارد می‌کند، به چه معناست؟ این سوالاتی است که همگان و طرف‌های غربی باید به آن پاسخ دهند.

هنوز در حال برسی نکات آمریکایی‌ها هستیم



​​​​​​​تبادل پیام از طریق میانجی‌ها میان ایران و آمریکا ادامه دارد

وی درباره‌ی آخرین وضعیت تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا و اظهارات شب گذشته محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر این که آمریکا برخی از شروط هفت‌گانه ایران را پذیرفته، اما ما پاسخ‌شان را ناکافی می‌دانیم؟ گفت: تبادل پیام از طریق میانجی‌ها میان ایران و آمریکا ادامه دارد. آنچه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و به «طرح هفت‌ روزه ایران» موسوم شد، مطالبه حقوق مشروع ایران بود. درباره آن نیز بسیار صحبت شده است. این هفت مورد عبارت‌اند از: رفع محاصره دریایی، توقف جنگ در همه جبهه‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران و به‌طور خلاصه هر آنچه در قالب یادداشت تفاهم درباره آن توافق کرده بودیم.

بقایی گفت: این‌ها مواردی است که به عنوان حقوق ایران در هر مذاکره‌ای مطرح خواهد شد. شرایط تغییر نکرده که بخواهیم درباره حقوق خود انعطافی نشان دهیم. علاوه بر آن، در این مدت آمریکا تحریم‌های جدیدی وضع کرده است و همه این تحریم‌ها نیز طبعاً باید رفع شود. طرف آمریکایی نیز خواسته‌های خود را قبلاً مطرح کرده است. ادعای آن‌ها این است که کماکان نگرانی اصلی‌شان موضوع هسته‌ای ایران است. از تناقض بزرگی که ایجاد شده بگذریم؛ زیرا آن‌ها چندین بار اعلام کرده‌اند که کل برنامه هسته‌ای ایران را از بین برده‌اند، ولی باز هم خطر موهوم سلاح هسته‌ای ایران را مطرح می‌کنند. آن‌ها ملاحظات خود را در این مورد بیان کرده‌اند. این نکته که مطرح شده پاسخ آنها کافی نبوده یا مواضع خود را اعلام کرده‌ایم، نکته درستی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: موضع ما درباره این که در وضعیت کنونی باید اولویت‌ها را مد نظر قرار دهیم بر پایان دادن به اقدامات مداخله‌جویانه و تجاوزکارانه آمریکا متمرکز است و چیز جدیدی نیست. قبلاً هم گفته‌ایم؛ طرف‌های آمریکایی نیز از طریق میانجی‌ها مطلع شدند و صراحتا هم آن را بیان کردیم. ولی به هر حال، درباره نکاتی که آن‌ها مطرح کرده‌اند، در حال بررسی هستیم و به محض اینکه بررسی‌هایمان تمام شود، آن را به میانجی‌ها منعکس خواهیم کرد.

ما از هر آنچه میان یمن و عربستان قبلا تفاهم شده بود حمایت کردیم

بقایی در پاسخ به سوالی درباره حملات عربستان به یمن یادآدر شد که «موضوع یمن را باید بسیار پیش‌تر از طریق همان توافقی که میان یمنی‌ها و عربستان صورت گرفت، حل می‌کردند. می‌دانید که یک نقشه راه میان یمن و عربستان مورد تفاهم قرار گرفته بود و ما نیز به طرفین تأکید کرده بودیم که از هر آنچه میان خود شما مورد تفاهم شده است، حمایت می‌کنیم و بر اجرای آن تأکید داریم اما این اتفاق نیفتاد.»

وی ادامه داد: اگر به خاطر داشته باشید، در بیست‌ودوم تیرماه امسال حمله‌ای به فرودگاه صنعا صورت گرفت و در همان زمان ما نگرانی شدید خود را ابراز کردیم که این اتفاق ممکن است موجب تشدید اوضاع شود و اکنون شاهد آن هستیم که متأسفانه این وضعیت رخ داده است. درخواست ما این است که واقعاً این وضعیت از طریق گفت‌وگو و تعامل حل‌وفصل شود چراکه چنین وضعیتی قطعاً به خیر و صلاح امت اسلامی و منطقه ما نیست.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ پس از دیدار روسای جمهور ایران و روسیه و برخی از اظهار نظرها در مورد میانجیگری روسیه بین ایران و آمریکا اظهار کرد: رایزنی‌های ما با روسیه درباره موضوعات مختلف، از جمله موضوع هسته‌ای، موضوع جدیدی نیست. روسیه در جریان تفاهم هسته‌ای ۲۰۱۵ نقش بسیار مثبت و مؤثری ایفا کرد و کماکان علاقه‌مندی خود را برای حل‌وفصل موضوع حفظ کرده است. رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل نیز یکی از سرمایه‌های موجود میان دو کشور است و هر دو طرف بر حفظ این ارتباط خوب مصر هستیم. در گفت‌وگویی که میان دو رئیس‌جمهور در حاشیه اجلاس سران در آوازه ترکمنستان برگزار شد، رئیس‌جمهور کشورمان مواضع ما را به‌خوبی بیان کردند و یک بار دیگر نیز طرح هفت‌روزه ایران و همچنین ملاحظات و نکاتی را که درباره کلیت موضوع وجود دارد، تشریح کردند. با توجه به اینکه ظاهراً قرار بود رئیس‌جمهور روسیه مکالمه تلفنی با همتای آمریکایی خود داشته باشد، این گفت‌وگو پیش از آن صورت گرفت اما این گفت‌وگو تنها بیان مواضع بود.

پاکستان و قطر هم‌چنان نقش میانجی را میان ایران و آمریکا ایفا می‌کنند

وی خاطرنشان کرد: ما همیشه از مساعی جمیله کشورهای دوست استقبال کرده‌ایم اما از لحاظ فنی و در معنای دقیق کلمه، کماکان پاکستان و قطر نقش میانجی را میان ایران و آمریکا ایفا می‌کنند.

اگر به قول آمریکایی‌ها مشکل در تنگه هرمز حل شده چرا آنها دست‌شان را به سمت روسیه دراز کردند؟

بقایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «موضع جمهوری اسلامی ایران درباره اعلام آمادگی آقای پوتین برای تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی برای بازارهای جهانی و به‌ویژه بازار آمریکا چیست؟» گفت: هر کشوری می‌تواند بر اساس مسائل و منافع خود تصمیم‌گیری کند. طبیعی است که ما نیز به عنوان جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اولویت‌ها و منافع خودمان درباره هر موضوعی تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی گفت: اما این موضوع برای من جالب است؛ اگر به قول آمریکایی‌ها مشکلی در تنگه هرمز وجود ندارد و مشکل حل شده، چگونه طرف آمریکایی باید دست خود را به سمت روسیه دراز کند تا بخشی از مشکلاتش را حل کند؟

موضوع واگذاری زمین به افغانستان در دست بررسی در قالب اجاره به این کشور برای تجارت است

بقایی درباره شایعه واگذاری ۱۱۰ هکتار از سوی ایران به افغانستان گفت: یک سوءتفاهم محرز بود که از اظهارات یکی از نمایندگان محترم مجلس برداشت شد. خیلی روشن است که واگذاری خاک و زمین مقدور نیست. آنچه که مطرح بود یک رویه در همه جای دنیاست. ما هم از این امکان استفاده کردیم و در آینده هم انجام می‌دهیم؛ مبنی بر اینکه به کشورهایی که در خشکی محصور هستند و به آب‌های آزاد راه ندارند، امکاناتی را به شکل اجاره بدهیم تا هم به ارتقای تجارت میان دو کشور کمک کنیم و هم در چارچوب حسن همسایگی کمک کنیم تا آن کشورها به بنادر و آب‌های آزاد دسترسی داشته باشند و بتوانند مراودات تجاری خود را انجام دهند.

وی افزود: این اتفاقاً یکی از ابتکارهای مثبت است. در رابطه با افغانستان هم البته به‌صورت رسمی این بحث مطرح نشده است؛ در حاشیه یکی از نشست‌های رسمی که یکی از وزیران در سفر به افغانستان داشتند، موضوع آن مطرح شد و ما هم گفتیم که آن را بررسی می‌کنیم. تأکید می‌کنم که آن بحث و جدل‌هایی که درباره واگذاری خاک و این‌ها مطرح شده است، هیچ‌کدام مبنایی ندارد.



سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره رفتار ترامپ با زلنسکی گفت: من این سوال را با نقل‌قولی از یکی از متفکران آمریکایی به نام هنری کیسینجر پاسخ می‌دهم. فکر می‌کنم در اواخر دهه ۱۹۶۰ عبارتی دارد که می‌گوید: «دشمن آمریکا بودن می‌تواند خطرناک باشد، اما دوست آمریکا بودن مرگبار است.» این را خودتان می‌توانید ببینید که دوستی و دشمنی آمریکا با دوستانش به چه شکل است. مرحوم جعفر شهری « نویسنده کتاب طهران قدیم» عبارتی دارد که بچه‌های نازی‌آباد با آن آشنا هستند مبنی بر اینکه «بعضی‌ها مثل سگ نازی‌آباد هستند.»؛ حالا ببینید معنایش چیست.

از تقویت روابط با کشورهای منطقه حمایت می‌کنیم

بقایی در پاسخ به سوالی مبنی بر سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان و نقش آن در کاهش تنش در منطقه گفت: ما همیشه از تقویت تعامل و همکاری میان کشورهای منطقه حمایت کرده‌ایم. اگر به خاطر داشته باشید، مدت‌ها پیش حتی پیشنهاد دادیم نشست مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس با حضور ایران و عراق برگزار شود و فکر می‌کنم یکی از آن‌ها نیز یکی‌ دو سال پیش برگزار شد. اخیراً هم مدتی پیش پیشنهاد کردیم نشست مشابهی برگزار شود و قرار و مدارهایی هم گذاشته شد که در عمان برگزار شود؛ اما به هر حال دیگران موافقت نکردند. ما قطعاً از تقویت روابط میان کشورهای منطقه حمایت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: تقویت روابط و اعتماد میان کشورهای منطقه، زمینه‌ساز و لازمه ایجاد منطقه‌ای امن، بدون مداخله مخرب بازیگران خارجی است.

تک‌تک ایرانیان مورد هدف و شرارت طرف آمریکایی هستند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه تحریم‌ها علیه مردم نیست و در واقع مردم ایران هدف تحریم‌ها نیستند؟ گفت: اگر مردم ایران هدف تحریم‌ها نیستند، هدف چیست؟ البته طرف‌های آمریکایی حتی خاک و کوه و امکانات طبیعی ایران و محیط زیست ایران را هم هدف مشروع خود می‌دانند. فکر می‌کنم این یک نفاق بسیار آشکار است که بگویند ما شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرده‌ایم، اما هدف این تحریم‌ها مردم ایران نیستند. محروم کردن ایرانیان از دارو، از آموزش، حتی از امتحان دادن در آیلتس و تافل، این‌ها علیه ایرانیان نیست؟ محروم کردن ایرانیان از دسترسی به امکانات هواپیمایی کشوری، که حتی با دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۸ مغایر است، علیه کیست؟ این‌ها توجیهاتی است که طرف‌های آمریکایی، با علم به این‌که دروغ است، تکرار می‌کنند ولی مردم ایران خودشان می‌بینند که حتماً این تحریم‌ها، که زیر نظر وزیر امور خارجه‌شان «روبیو» مطرح شده است علیه آنان است. وزیر امور خارجه‌ای که صحبت‌هایش در یونان مشخص است و ایران را نه فقط ایران امروز، بلکه ایران تمدنی و ایران چند هزار ساله را به عنوان معارض خود معرفی می‌کند.

بقایی تاکید کرد که «حتماً تک‌تک ایرانیان مورد هدف و شرارت طرف آمریکایی هستند.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون تعیین سفرای ایران در کشورهای جهان و نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: این موضوعی نیست که نیازمند گمانه‌زنی باشد. خیلی شفاف ما هر وقت سفرای جدید انتخاب کرده‌ایم، این را اعلام کرده‌ایم. آقای حمید مرادخانی به عنوان سفیر جدید ایران در سنگال انتخاب شدند. آقای رضا نوریان برای اوگاندا. آقای محمود حیدری، مدیرکل شرق اروپا برای یونان. آقای علی‌اکبر رضایی برای رم، ایتالیا که ایشان مدیرکل امور راهبردی ما هستند. آقای حمیدرضا دهقانی به عنوان سفیر جدیدمان در امارات منصوب شدند.

وی در پاسخ به این سوال که در جریان حضور شما در نمایش «آرش» تعدادی از افراد حاضر در این نمایش به شما در هنگام صحبت کوتاهی که در این نمایش داشتید اعتراض کردند و در واقع با ایجاد سر و صدا می‌خواستند که شما صحبت نکنید با توجه به حاضر جوابی شما، در اینجا جوابتان به آنها چیست؟ گفت: حاضر جوابی من در برابر دشمنان ایران است نه در برابر هم میهنانم. اجازه دهید از این سوال بگذریم.

بقایی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی غربی‌ها از احتمال خروج ایران آن از ان‌پی‌تی گفت: چرا نگران هستند؟ نگرانی‌شان معنا ندارد؛ این نگرانی را خودشان درست کرده‌اند؛ «خودکرده را تدبیر نیست.» وقتی در عرض کمتر از ۹ ماه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشوری که از سال ۱۹۷۰ عضو ان‌پی‌تی بوده است حمله می‌کنید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ واکنش درخوری نشان نمی‌دهد و شورای امنیت هیچ اقدامی نمی‌کند و برعکس، کشورهای اروپایی و اعضای اروپایی شورای حکام به نوعی این اقدامات را تأیید می‌کنند دیگر چه نگرانی!

وی افزود: این سؤال منطقی در ایران، میان نخبگان، مردم و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که فایده عضویت در چنین سندی چیست؟ این را کسانی باید پاسخ دهند که خودشان باعث و بانی سست شدن پایه‌های رژیم منع اشاعه شده‌اند؛ نه فقط در ایران، بلکه کاری که کرده‌اند در کل منطقه و در سطح جهان این بحث را مطرح کرده که رژیم منع اشاعه واقعاً تضمین‌کننده عدم اشاعه هسته‌ای است؟ رژیم منع اشاعه سه فلسفه داشته است؛ خلع سلاح هسته‌ای، جلوگیری از تکثیر و آن چیزی که برای ما مهم است، تضمین بهره‌مندی کشورها از انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز. این رژیم در هر سه حوزه دچار مشکل شده، آن هم نه توسط ما، بلکه توسط کسانی که متولی این نهاد بودند. حرف‌های مقامات فرانسوی را در نظر بگیرید. با افتخار سلاح هسته‌ای جدید آزمایش می‌کنند و می‌گویند اگر می‌خواهید آزادی‌تان حفظ شود باید ترسناک باشید. شما نمی‌توانید از یک طرف چنین پیامی به دنیا مخابره کنید و بعد نگران باشید از اینکه در ایران درباره فایده‌مند بودن تداوم حضور در ان‌پی‌تی بحث و نظر شده است.

بقایی تاکید کرد: حتماً در جامعه ما، به عنوان جامعه‌ای چندصدایی و جایی که مطبوعات در آن آزاد هستند و مردم هوشمندی دارد که تحولات دو سال اخیر را به‌ویژه رصد کرده‌اند، در این موارد صحبت می‌شود. واقعاً این‌ها را باید به رخ‌شان کشید که جنایتی که صورت گرفته، رهبری که صاحب فتوا بود در منع تسلیحات هسته‌ای و این فتوا فقط فتوای یک مقام سیاسی نبود، فتوای یک مقام عالی‌رتبه مذهبی بود. شما صاحب فتوا را ترور کردید و بعد می‌گویید ما نگران هستیم چرا در ایران درباره موضوع تسلیحات هسته‌ای صحبت می‌شود؟ ما نگران هستیم. خب بی‌خود نگران هستند، به خاطر اینکه مسببش خودشان بوده‌اند.

هیچ‌وقت از میز مذاکره و دیپلماسی فرار نکنیم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها به نقطه پیشین بازگشته‌اند و مسائل هسته‌ای را مطرح می‌کنند؟ گفت: ما هیچ‌وقت به نقطه اول برنمی‌گردیم. مگر می‌شود تجارب دو سال گذشته را نادیده گرفت و بعد گفت که ما به نقطه اول برگشته‌ایم؟ هر روزی که می‌گذرد، حتماً از تجربه‌اش استفاده می‌کنیم؛ هم از حیث تقویت توانمندی خودمان و هم از جهت درس‌آموزی از بدعهدی‌های طرف مقابل. ما آن‌قدر اعتماد به نفس داریم که هیچ‌وقت از میز مذاکره و دیپلماسی فرار نکنیم. برای ما دیپلماسی به اندازه میدان و جنگ‌ مهم است. حتماً از ابزار دیپلماسی، هر جا که لازم باشد و هر جا که جا داشته باشد، برای تأمین منافع‌مان استفاده می‌کنیم. اما یادمان نرود که به هیچ وجه ایران سزاوار شماتت نیست. یادمان نرود که ایران با حسن نیت در همه روندهای دیپلماتیک شرکت کرد. طرفی که منحصراً باید به خاطر این وضعیت سرزنش شود و باید پاسخگو باشد، طرفی است که در میانه مذاکرات میز مذاکره را منهدم کرد و کماکان هم بر همان زیاده‌خواهی‌های قبلی خود اصرار دارد. چطور می‌شود ادعای مذاکره و دیپلماسی کنند، در حالی که جنگ اقتصادی را تشدید کردند، عملاً شرایط جنگی را حفظ کردند و بعد ادعا کنند که ما به دنبال مذاکره هستیم؟ لذا این ادعاها را باید واقعاً در شرایط عملی و در وضعیتی که در آن قرار داریم، مورد تحلیل قرار دهیم.

خبرنگاری در ادامه نشست خبری پرسید: دبیرکل سازمان ملل متحد در سالگرد هفت اکتبر از محکوم کردن ویران‌سازی و نسل‌کشی غزه خودداری کرده و حملات به زیرساخت‌ها و غیرنظامیان ایرانی را در طول جنگ رمضان محکوم نکرده است، اما اخیراً حمله به فرودگاه عربستان را محکوم و آن را حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و نقض حقوق بین‌الملل دانسته است. همین دوگانگی را در مورد کشورهای اروپایی نیز شاهد هستیم؛ در حالی که ترامپ به صورت مداوم ادعای نابودسازی زیرساخت‌های ایران را مطرح می‌کند، اما وقتی می‌بینیم وقتی فرودگاه ریاض هدف قرار می‌گیرد، کشورهای اروپایی در قبال ادعاهای ترامپ سکوت اختیار می‌کنند، اما به این حملات واکنش نشان می‌دهند؟

بقایی ضمن ابراز تاسف از این رویکرد، پاسخ داد: این بار اول نیست که شاهد رویکردهای دوگانه در قبال موضوعات بین‌المللی به‌ویژه در رابطه با مباحث مرتبط با نقض حقوق بشردوستانه و نقض حقوق بشر هستیم. اینکه مقام‌های بین‌المللی به‌ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد یا مقام‌های ارشد سایر نهادهای بین‌المللی‌که خودشان معتقدند حداقل چیزی که دارند، صداست. آنها از این صدا هم به صورت گزینشی استفاده می‌کنند و این تاسف‌بار است. اما پیامدهای آن دامن‌گیر همه می‌شود. اگر در قبال قانون‌شکنی و نقض حقوق بین‌الملل به صورت یک‌سویه و گزینشی عمل کنید، صرفاً قانون‌شکنی را تشویق کرده‌اید، کما اینکه ما در سه سال گذشته در وضعیتی که در غزه با آن مواجه بوده‌ایم، شاهد یک نسل‌کشی آشکار بودیم اما توسط طرف‌های اروپایی و سازمان ملل نادیده گرفته شد. نتیجه آن هم گسترش آتش و جنگ‌افروزی در جهان شده است. حتی کسانی که از دور دستی بر آتش دارند، این آتش آنها را گرم نمی‌کند بلکه دستان آن‌ها را می‌سوزاند.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با دانش‌آموزان و اینکه آیا ایران نگرانی‌های خود درباره نقض حقوق بشر در فرانسه را به پاریس اعلام کرده یا خیر، گفت: خیلی صریح مواضع خود را بیان کردیم و از طریق سفارت فرانسه در تهران، در قالب یک جلسه احضار که بخش حقوق بشر ما آن را انجام داد، مراتب نگرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض فاحش و گسترده حقوق بشر توسط دولت فرانسه به آن‌ها ابلاغ شد. دولت فرانسه حتماً باید موضوع پنج تا شش هزار نفری را که بازداشت کرده و همچنین برخورد نامتناسبی را که علیه شهروندانش، علیه دانش‌آموزان و نیز حضور نیروی پلیس مسلح در کلاس‌های درس و موارد دیگر را به صورت جدی پیگیری کند و نهادهای حقوق بشری نیز در این مورد مواضع خود را صریحاً اعلام کردند.

بقایی درباره تنش در روابط انگلیس و رژیم صهیونیستی به عنوان دو متحد قدیمی بر سر موضوعات مرتبط با نسل‌کشی در غزه و شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری گفت: آن‌ها متحد قدیمی نیستند، به نوعی پدر و فرزند هستند، البته خوب است که گاهی وقت ها، پدری اینقدر جسارت کند که یک بچه لوس را گوشمالی دهد، اما واقعیت این است که حمایت‌های انگلیس از رژیم در طی ۸۰ سال گذشته یکی از عوامل جری‌شدن این رژیم در ارتکاب جنایات بوده است. برخی اقدامات که به‌نظر می‌رسد نمادین است، خیلی نمی‌تواند در پاسخگو کردن رژیم و جلوگیری از جنایات تاثیرگذار باشد. اما امیدواریم دولت‌های اروپایی به مطالبات مردمی و عمومی توجه بیشتری داشته باشند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره هجمه رسانه‌ای مبنی بر اینکه ایران عامل تشدید اقتصاد جهانی و کمبود کالاهاست، اظهار کرد: ما متوجه هستیم که یک کارزار رسانه‌ای در جریان است که سعی می‌کند جای علت و معلول را عضو کند. واقعیت کاملاً روشن است. پیش از نهم اسفند، تنگه هرمز باز بود. تمام آنچه امروز در منطقه از حیث ناامنی در کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی آن برای منطقه و دنیا شاهد هستیم، ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی است. اگر دولت‌های نگران، واقعاً در نگرانی خود جدی هستند، باید طرفی را که مسبب این وضعیت است، مخاطب قرار دهند و از هر فرصتی برای وادار کردن آمریکا به توقف اقدامات تجاوزکارانه‌اش که کماکان ادامه دارد، استفاده کنند.

بقایی در پاسخ به سوالی درباره نقش هفته فرهنگی ایران در روسیه در تقویت تعاملات دو کشور با توجه به تحولات اخیر در روابط تهران و مسکو، اظهار کرد: همکاری‌های فرهنگی بین ایران و روسیه، هم نشانه‌ای از عمق و گستره روابط خوب بین دو کشور است و هم متقابلاً می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روابط در همه حوزه‌ها، از جمله حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، شود.

وی هفته فرهنگی ایران در روسیه را یکی از باشکوه‌ترین رویدادهای فرهنگی ایران در سال‌های اخیر دانست و گفت: این رویداد در چهار شهر روسیه برگزار شد و مدتی قبل نیز هفته فرهنگی روسیه را در ایران داشتیم. جا دارد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین همکاران خودم تشکر کنم که با برنامه‌ریزی بسیار خوب، موفق شدند بخشی از داشته‌های فرهنگی ایران را به سمع و نظر مخاطبان روس برسانند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از میزبانان روس برای فراهم کردن زمینه برگزاری این رویدادها در مسکو، سن‌پترزبورگ، کازان و آستراخان تشکر کرد و گفت: از هر جهت زمینه برای برگزاری این رویدادها در این شهرها فراهم شد.

تحرکات گروه‌های تروریستی در شرق کشور و دیگر مرزها با دقت رصد می‌شود

بقایی در ادامه نشست خبری با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه گفته می‌شود امارات از گروه‌های تروریستی در شرق ایران برای ناامن کردن مرزها و مناطق شرقی ایران حمایت می‌کند؟ گفت: حتماً تحرکاتی که از طرف گروه‌های تروریستی در شرق کشور و جاهای دیگر انجام می‌شود با دقت تحت رصد مراجع امنیتی، نظامی و انتظامی ماست و مقتدرانه با این اقدامات تروریستی برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: ناامن سازی مرزهای کشور بخشی از طرح شرورانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران است و این یک امر مخفی نیست، خودشان به این موضوع اذعان کرده‌اند.

این مقام وزارت امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: ما با کشورهای منطقه در رایزنی مستمر هستیم و کشورهای منطقه به خوبی می‌دانند که هرگونه ناامنی در یک منطقه، باعث تسری ناامنی به نقاط دیگر نیز می‌شود، من در اینجا هیچ کشوری را مد نظر ندارم ولی همانطور که گفتم ما با کشورهای همسایه اعم از آبی و خاکی در تعامل هستیم و برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در پی وضعیتی که آمریکا و اسرائیل در منطقه ایجاد کرده‌اند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسشی درباره شرکت رئیس جمهور ایران در اجلاس کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع گفت: برای نخستین بار بود که رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مهمان ویژه در اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شرکت می‌کردند. از این فرصت استفاده شد تا طرح پیشنهادی ایران برای برگزاری نشست‌هایی در قالب «کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به‌علاوه یک» که منظور ایران است، مطرح شود. این پیشنهاد در راستای تلاش جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط با کشورهای این مجموعه ارائه شده است.

وی افزود: ما با تمام این کشورها در حوزه‌های مختلف روابط خوبی داریم و معتقدیم ایجاد چنین سازوکار و چارچوبی می‌تواند به تقویت همکاری‌ها کمک کند. نفس دعوت از ایران در این سطح نیز معنادار است و نشان‌دهنده عزم مشترک رهبران ایران و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در تقویت روابط است.

بقائی همچنین در واکنش به این سوال که اخیراً وزیر خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده که پس از محاصره هوایی ایران، در پی رایزنی با دو کشور از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران است تا محاصره زمینی در مرزهای زمینی ایران را انجام دهد، گفت: در شرارت آن‌ها برای این‌که به مردم ایران آسیب برسانند، امر جدیدی نیست. ۴۷ سال است خودشان اعلام کرده‌اند ۵۱ سال است‌ و چهار سال هم اضافه کردند. آقای روبیو هم اعلام کرد دعوا ۲۵۰۰ ساله است. از دشمن چه توقعی دارید؟ ما از خودمان انتظار داریم. یکی از دیالوگ‌های نمایش آرش می‌گوید «ما شکست را شکست خواهیم داد.» و جایی پیران به افراسیاب توصیه می‌کند که ایرانیان را در زمان ناخوشی نمی‌توان مغلوب کنیم، چون ایرانیان متحد و منسجم‌تر خواهند شد. این روح ایرانی است. بگذریم از این‌که در پیشبرد اهداف شرورانه‌شان موفق نبودند. به این دلیل، یا یکی از دلایل روشن آن، این است که کشورها به نیکی دریافتند که اقدامات آمریکا و درخواست‌های آمریکا هم غیرقانونی است و هم مخل مبانی بنیادین روابط بین کشورهاست و می‌دانند که آمریکا در روابطش با کشورها هیچ قاعده و قانونی ندارد. همین برخوردی که اخیراً با اوکراین شد، شاهد مثال ماست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «دبیر شورای عالی امنیت ملی اخیراً اعلام کردند که سنتکام با همراهی امارات در منطقه تنگه هرمز اقدام به قاچاق سوخت می‌کند. آیا ایران این موضوع را با عمان و امارات مطرح کرده یا خیر» گفت: اینکه آمریکا از تنگه هرمز برای طراحی و تدارک اقدامات نظامی علیه ایران و هم برای آنچه که عبور و مرور غیرقانونی یا قاچاق سوخت مطرح می‌شود، سوءاستفاده کرده، تردیدی نیست. اساسا یکی از دلایل اینکه تفاهم‌نامه ۲۸ خرداد دچار مشکل شد، نقض عهد آمریکا بود. آمریکایی‌ها از همان روزهای اول، استفاده از مسیرهای ناامن را شروع کردند و وضعیتی که با آن مواجه هستیم، نتیجه پیمان‌شکنی آمریکاست. تنگه هرمز تحت رصد نیروهای مسلح مقتدر ایران قرار دارد و هر وقت که لازم باشد، برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

توافق قاهره فعلا بخشی از تاریخ است

بقایی در پاسخ به این سوال که «گفته می‌شود برای شکستن بن‌بست در مذاکرات، توافق قاهره به عنوان یک راه‌حل مطرح است»، گفت: توافق قاهره فعلاً بخشی از تاریخ است. طرف‌های مقابل آن فرصت را واقعاً قدر ندانستند. آن توافق با هدف جلوگیری از اسنپ‌بک بود و پیش از آن نیز میان سه کشور اروپایی تفاهم شده بود که این اتفاق نیفتد اما خودشان این فرصت را از بین بردند. در مورد جزئیات مذاکرات، اکنون ما در مرحله‌ای نیستیم که بخواهیم درباره آن بحث‌ها صحبت کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که ساعاتی پس از اعطای جایزه نوبل به خانم پیلای، دولت آمریکا کارزار جدیدی را علیه دیوان بین‌المللی کیفری آغاز کرد و این نهاد را به نابودی تهدید کرد. با توجه به اینکه ایران عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این اقدام آمریکا چیست؟ گفت: جمهوری اسلامی ایران عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست، ما اساسنامه این دیوان را امضا کرده و به‌عنوان امضاکننده، در حدود تعهداتی که بر عهده داریم، به آن پایبند هستیم.

وی افزود: کشورهای عضو دیوان نیز باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا واقعاً با طرفی همراهی می‌کنند که تنها دو روز پیش در یونان خود را نماینده تمدن غرب معرفی می‌کند و ساعاتی بعد، همان نهاد بین‌المللی را که از هنجارهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل صیانت می‌کند و می‌کوشد جنایات بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی، را تحت پیگرد قرار دهد، به نابودی تهدید می‌کند؟ اگر چنین نهادهایی از بین بروند، چیزی جز قدرت عریان و بی‌مسئولیت باقی نخواهد ماند. در واقع، مفهوم محوری آنچه وزیر خارجه آمریکا در یونان تبلیغ کرد، همین قدرت بی‌مسئولیت است؛ قدرتی که هیچ قید و بندی نداشته باشد و بتواند بدون نگرانی از پیگرد بین‌المللی یا مطالبه جهانی برای اجرای عدالت، مرتکب جنایت شود و به آن ادامه دهد.

تفال بقایی به حافظ و پاسخ به سفیر فرانسه در تهران

بقایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «دولت فرانسه ادعا کرده حساب‌های وزارت خارجه ایران درباره اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه اخبار دروغ منتشر می‌کند و سفیر فرانسه هم شما را به غزل ۳۷۸ حافظ حواله داده‌اند. شما نمی‌خواهید به دوئل ادبی ایشان پاسخ دهید؟»، بار دیگر تفألی به حافظ زد و غزل ۱۵۹ را خواند که می‌گوید: نقدِ صوفی نه همه صافیِ بی‌غَش باشد، ای بسا خرقه که مُستوجبِ آتش باشد. خوش بُوَد گر محکِ تجربه آید به میان، تا سیه‌روی شود هر که در او غَش باشد. این اظهارات با تشویق حضار همراه شد.



منبع: ایسنا