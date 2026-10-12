عصبانیت تارتار از سرقت تلفن همراهش!

مهدی تارتار درباره دزدیدن گوشی تلفن همراهش گفت: «سرقت موبایلم؟ پیش می‌آید، مشکلات مردم زیاد است، اما من به افرادی که این کار را انجام می‌دهند این است می‌گویم که هیچ کاری بدتر از این نیست و باید برخورد شدید صورت بگیرد. ما می‌بینیم در یک برنامه تلویزیونی سارقی را جلوی دوربین می‌آورند و می‌گویند بار چندمت است؟ می‌گوید بار پانزدهم. باید یک کاری کنیم که این شانزده بار نشود. ببخشید اما چرا نباید دستی را که این کار را می‌کند، قطع نکنند؟» اظهارات تارتار را می‌بینید و می‌شنوید.