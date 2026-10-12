En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کنایه‌های هستی مهدوی‌فر به سفیر ژاپن؛ ماجرای ویدئوی جنجالی چیست؟

هستی مهدوی‌فر، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار ویدئویی خطاب به تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در تهران، درباره موضوعاتی مبهم اظهارنظر کرد که پس از انتشار، واکنش کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۷۵
| |
2250 بازدید
|
۸
هستی مهدوی
 
 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، هستی مهدوی‌فر در این ویدئو که پس از پایان مأموریت دیپلماتیک سفیر ژاپن منتشر شده است، با کنایه به تسوکادا تاماکی از او خواست درباره موضوعاتی که به گفته این بازیگر در ژاپن رخ داده است، پاسخ‌گو باشد. این اظهارات و واکنش‌های بعدی مهدوی‌فر به کامنت‌گذاران، پرسش‌هایی را درباره منظور او از این سخنان مطرح کرده است.
 

ویدئوی هستی مهدوی‌فر خطاب به سفیر ژاپن

 
مهدوی‌فر در ویدئوی منتشرشده در صفحه اینستاگرام خود، به پایان مأموریت سفیر ژاپن در ایران اشاره کرد و با طرح کنایه‌هایی، از او خواست برخی موضوعات را با خود ببرد. او همچنین به ویدئوهای فلوت‌نوازی سفیر اشاره کرد و درباره انگیزه انتشار این ویدئوها پرسش‌هایی مطرح کرد.
 
تعداد بازدید : 693
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
 
 
بیشتر بخوانید: سفیر ژاپن موسیقی «اوشین» را در تهران نواخت
نوازندگی سفیر ژاپن پس از جراحی همراه محسن شریفیان

واکنش هستی مهدوی‌فر به کامنت‌گذاران

 
پس از انتشار ویدئو و مطرح‌شدن برداشت‌های متفاوت در بخش نظرات، هستی مهدوی‌فر در پاسخ به کامنت‌گذاران توضیحاتی منتشر کرد. او با اشاره به برداشت کاربران از سخنانش نوشت که تصور می‌کرده این برداشت‌ها صرفاً شوخی باشد، اما با مشاهده نظرات متوجه شده است که چنین برداشت‌هایی جدی هستند.
 
مهدوی‌فر در ادامه تأکید کرد که تاکنون سفیر ژاپن را از نزدیک ندیده و مدعی شد که او طی دو سال گذشته از پاسخ‌گویی درباره اتفاقاتی که به گفته این بازیگر در ژاپن رخ داده، خودداری کرده است.
 
این بازیگر همچنین از فرد دیگری در کنسولگری ژاپن انتقاد کرد و بار دیگر به ویدئوهای فلوت‌نوازی سفیر پرداخت. او مدعی شد که این اقدامات با هدف منحرف‌کردن توجه‌ها از موضوعاتی انجام می‌شود که نسبت به آنها اعتراض دارد.
 
با این حال، مهدوی‌فر در توضیحات منتشرشده، جزئیات روشنی درباره ماهیت اتفاقات مورد اشاره، زمان وقوع آنها و مستندات احتمالی ارائه نکرده است. بنابراین، هنوز مشخص نیست منظور دقیق او از این اظهارات چیست و چه موضوعی را از سفیر ژاپن مطالبه می‌کند.
 
انتشار ویدئوی هستی مهدوی‌فر و توضیحات بعدی او، پرسش‌هایی را درباره اتفاقات مورد اشاره در ژاپن مطرح کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آنها به ارائه توضیحات روشن‌تر از سوی این بازیگر نیاز دارد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
هستی مهدوی‌فر بازیگر سینما سفیر ژاپن در ایران تسوکادا تاماکی
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ژاپن آماده برقراری روابط اقتصادی با ایران است
نوازندگی سفیر ژاپن پس از جراحی همراه محسن شریفیان
روابط ایران و ژاپن دوستانه و مبتنی بر روابط سنتی و دیرینه است/ طرف‌های مذاکرات هسته‌ای ایران دنبال راهی برای توافق هستند
همخوانی هستی مهدوی‌فر با آهنگ مارتیک
مداحی عربی برای سفیر ژاپن در ایران را ببینید
سفیر ژاپن: خوزستان مهم برای سرمایه‌گذاری است
پیام تسلیت سفیر ژاپن به دنبال حادثه معدن طبس
سفیر ژاپن موسیقی «اوشین» را در تهران نواخت
ویدیوی سفیران ژاپن و هند در ایران برای یلدا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
1
14
پاسخ
تو چكاره اي
هان

اصلا تو راست ميكي تو كي هستي
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
میدونی چرا؟ هان؟
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
10
پاسخ
این هم یه سوراخ پیدا کرده خودش رو بندازه سر زبونا. واقعا تاسف باره آخه به هر قیمتی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
مردم محترم ژاپن با عرض پوزش
این فرزند ناخلف کشور ماست
مردم ما از تویوتا و نیسان وهوندا فقط خاطره خوب داریم این بنده خدارو رهاش کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
چقدر پير شده هستي......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
1
پاسخ
فکر کنم بهره هوشی پایینی داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
1
پاسخ
سیاست خارجه دست کیا است!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
این جور که این خانم صحبت میکنه نشان دهنده اینه که روابط صمیمانه ای بین شون بوده. و حالا سفیر ولش کرده. تلفنش را هم جواب نمیده .اینطوری میخواد تهدید به گوشش برسونه . برو بابا بدجور باختی.
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۰۷ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۳ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۱ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۸ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۸ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rmR
tabnak.ir/005rmR