هستی مهدوی‌فر، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار ویدئویی خطاب به تسوکادا تاماکی، سفیر ژاپن در تهران، درباره موضوعاتی مبهم اظهارنظر کرد که پس از انتشار، واکنش کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، هستی مهدوی‌فر در این ویدئو که پس از پایان مأموریت دیپلماتیک سفیر ژاپن منتشر شده است، با کنایه به تسوکادا تاماکی از او خواست درباره موضوعاتی که به گفته این بازیگر در ژاپن رخ داده است، پاسخ‌گو باشد. این اظهارات و واکنش‌های بعدی مهدوی‌فر به کامنت‌گذاران، پرسش‌هایی را درباره منظور او از این سخنان مطرح کرده است.

ویدئوی هستی مهدوی‌فر خطاب به سفیر ژاپن

مهدوی‌فر در ویدئوی منتشرشده در صفحه اینستاگرام خود، به پایان مأموریت سفیر ژاپن در ایران اشاره کرد و با طرح کنایه‌هایی، از او خواست برخی موضوعات را با خود ببرد. او همچنین به ویدئوهای فلوت‌نوازی سفیر اشاره کرد و درباره انگیزه انتشار این ویدئوها پرسش‌هایی مطرح کرد.

تعداد بازدید : 693 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2413070"> <script type="text/javascript" src="https://cdn.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1398375/2413070?width=700&height=400"></script> </div>

واکنش هستی مهدوی‌فر به کامنت‌گذاران

پس از انتشار ویدئو و مطرح‌شدن برداشت‌های متفاوت در بخش نظرات، هستی مهدوی‌فر در پاسخ به کامنت‌گذاران توضیحاتی منتشر کرد. او با اشاره به برداشت کاربران از سخنانش نوشت که تصور می‌کرده این برداشت‌ها صرفاً شوخی باشد، اما با مشاهده نظرات متوجه شده است که چنین برداشت‌هایی جدی هستند.

مهدوی‌فر در ادامه تأکید کرد که تاکنون سفیر ژاپن را از نزدیک ندیده و مدعی شد که او طی دو سال گذشته از پاسخ‌گویی درباره اتفاقاتی که به گفته این بازیگر در ژاپن رخ داده، خودداری کرده است.

این بازیگر همچنین از فرد دیگری در کنسولگری ژاپن انتقاد کرد و بار دیگر به ویدئوهای فلوت‌نوازی سفیر پرداخت. او مدعی شد که این اقدامات با هدف منحرف‌کردن توجه‌ها از موضوعاتی انجام می‌شود که نسبت به آنها اعتراض دارد.

با این حال، مهدوی‌فر در توضیحات منتشرشده، جزئیات روشنی درباره ماهیت اتفاقات مورد اشاره، زمان وقوع آنها و مستندات احتمالی ارائه نکرده است. بنابراین، هنوز مشخص نیست منظور دقیق او از این اظهارات چیست و چه موضوعی را از سفیر ژاپن مطالبه می‌کند.

انتشار ویدئوی هستی مهدوی‌فر و توضیحات بعدی او، پرسش‌هایی را درباره اتفاقات مورد اشاره در ژاپن مطرح کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آنها به ارائه توضیحات روشن‌تر از سوی این بازیگر نیاز دارد.